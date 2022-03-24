林鄭預告全民強檢或在疫情末段 抗疫不躺平不博懵

第五波疫情在高位逐步放緩，政府日前宣布暫緩全民強制檢測，引來部分立法會議員質疑「講完唔做」，以至「躺平」抗疫。特首林鄭月娥昨強調「沒有放棄」這個手段，下一個開展全民強檢的機會在疫情末段。她又強調，政府「不躺平、不博懵」，會以保護市民生命至上，而抗疫一定以通關為目標，包括與內地和海外通關。對於有意見不滿當局取消9國「禁飛令」，但航班仍設「熔斷機制」，她稱看不到不協調之處，但航班熔斷條件則可調校。
林鄭月娥昨在抗疫工作記者會上，再就「暫緩全民強檢」解畫，表明「這一個手段我們沒有放棄」，並指不論本地或內地專家都提點要掌握好這時機，因涉及投入大量資源，否則會徒勞無功。她預告，下一個做全民強檢的機會在疫情末段，以能更徹底揪出社區剩餘感染者或將傳播鏈切斷。
她又感謝內地專家梁萬年肯定暫緩全民檢測的決定，為港府解釋有關做法並非「躺平」，而是更精準、更以科學為本的做法，有助港府將抗疫資源投放在其他地方。她強調，即使暫緩全民檢測，亦不影響現行設置社區隔離設施，形容是「雞和雞蛋」問題，如沒有設施就難以考慮全民檢測，所以須續建社區隔離設施。她稱，不會因第五波疫情回穩便放棄增強抗疫能力，亦不排除日後出現第六波疫情或須面對新的變異病毒株，但相信屆時本港應變能力必須比今天強。
林鄭指沒有水晶球難知最佳時機
惟多名立法會議員仍不滿當局暫緩全民檢測的決定，在昨午特首問答會上繼續批評，其中選委界何君堯斥政府抗疫失當，令大量長者死亡，社會亦付出龐大代價，又指暫緩全民強檢的做法模稜兩可，要求特首交代會否在4月進行全民檢測。林鄭月娥回應指，現實沒有「水晶球」看到疫情趨勢和何時是最好時機，需要看疫情走勢，重申全民強檢是有成效手段，但現時未到疫情尾段，現在應集中加強採樣、核酸檢測和隔離等能力，而中央已援建多個方艙醫院，在有需要時就會用這些力量。
勞工界梁子穎就關注，當局是否有足夠的人手和物資隨時準備好全民檢測。林鄭月娥表示，已評估了人手和物資需求，可應付大部分需求，除了不可能有9,000採樣員快速到位，形容不是「今日撳掣聽日就做到」，但中央早前已表示會籌謀。她又稱，本港最大的「方艙醫院」元朗潭尾項目今日交付，至今已完成6個方艙項目，餘下3個項目位於竹篙灣、啟德和落馬洲河套區。
抗疫工作非路線之爭
對於香港大學醫學院前日建議港府須考慮，是否續走「清零」方向，還是「邁向風土病」，林鄭月娥指，不認為抗疫工作涉及兩條路線之爭的問題，而是須視乎抗疫目標、精神和手段為何，形容「研究畢竟係研究，學術評估畢竟係學術評估，現實係複雜得多」，因此港府不能完全按著專家所言去做。
她稱，目前港府的抗疫目標非常清晰，是與內地一致，以保護市民生命至上和恢復社會常態為目標，而抗疫精神則是「努力不懈、堅定信心、不躺平、不心存僥倖」，強調港府從來「冇諗住博懵」，會投放資源達致最大抗疫效益。
她又明言，因涉及社會經濟發展，抗疫的目標一定以能夠「通關」為目標，包括內地和海外。她隨後再補充，通關一定要有條件，在疫情穩定後會按照去年12月內地評估後的條件進行，但暫時無時間表，因不知道疫情有多快受控甚至清零。