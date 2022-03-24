林鄭預告全民強檢或在疫情末段 抗疫不躺平不博懵

第五波疫情在高位逐步放緩，政府日前宣布暫緩全民強制檢測，引來部分立法會議員質疑「講完唔做」，以至「躺平」抗疫。特首林鄭月娥昨強調「沒有放棄」這個手段，下一個開展全民強檢的機會在疫情末段。她又強調，政府「不躺平、不博懵」，會以保護市民生命至上，而抗疫一定以通關為目標，包括與內地和海外通關。對於有意見不滿當局取消9國「禁飛令」，但航班仍設「熔斷機制」，她稱看不到不協調之處，但航班熔斷條件則可調校。

林鄭月娥昨在抗疫工作記者會上，再就「暫緩全民強檢」解畫，表明「這一個手段我們沒有放棄」，並指不論本地或內地專家都提點要掌握好這時機，因涉及投入大量資源，否則會徒勞無功。她預告，下一個做全民強檢的機會在疫情末段，以能更徹底揪出社區剩餘感染者或將傳播鏈切斷。

她又感謝內地專家梁萬年肯定暫緩全民檢測的決定，為港府解釋有關做法並非「躺平」，而是更精準、更以科學為本的做法，有助港府將抗疫資源投放在其他地方。她強調，即使暫緩全民檢測，亦不影響現行設置社區隔離設施，形容是「雞和雞蛋」問題，如沒有設施就難以考慮全民檢測，所以須續建社區隔離設施。她稱，不會因第五波疫情回穩便放棄增強抗疫能力，亦不排除日後出現第六波疫情或須面對新的變異病毒株，但相信屆時本港應變能力必須比今天強。