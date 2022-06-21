林鄭：一國兩制在港成功實踐 中央作堅強後盾能有更好未來。 （資料圖片）

即將卸任的行政長官林鄭月娥分別接受《新華社》及《人民日報》訪問，她指「一國兩制」在過去25年於香港成功實踐，強調以一國為本，在此正確軌道上，有中央作為堅強後盾，只要抓好經濟發展、用好獨特優勢，香港的未來一定會越來越好，她對香港的發展充滿信心。

林鄭： 今天的香港比過去任何一個時期都穩固

林鄭月娥表示，「修例風波」讓香港社會各界充分認識到，作為國家的一部分，没有一套健全的法律制度和執行機制來維護國家安全是非常危險，如果不設防，讓外部勢力利用香港做危害國家安全的事，不但會威脅香港社會的安全與穩定，也會對國家和內地同胞帶來很大的風險。她表示，「修例風波」令她及管治團隊更看清香港形勢的複雜性，「一國兩制」要在實踐中不斷完善及推進。她指，今天的香港比過去任何一個時期都擁有更加穩固的基礎，確保「一國兩制」行穩致遠，保持香港長期繁榮穩定。

林鄭回顧最興奮工作是 大灣區建設

林鄭月娥認為，在關鍵時刻，中央果斷採取制定香港國安法、修改完善香港選舉制度等一系列標本兼治的舉措，使香港局勢由亂到治，重回正軌。她又指，回顧5年工作，最令人興奮的是粵港澳大灣區建設，依託大灣區，香港科創未來發展的潛力更大，本港與灣區城市互補性很強，聯手便能成為全世界非常重要的創新研發生產基地。