林鄭：交出相當不錯成績表 市民不滿政府因客觀情況

行政長官林鄭月娥接受電台訪問表示，外界評論她過去5年的工作時，往往聚焦2019年反修例風波及疫情。被問到外界認為今屆政府與市民關係一般時，林鄭認為是客觀情況使然，恐怕無可避免，自己會平常心對待。她又舉例指，曾參與2019年社會事件的市民，自然不滿政府，立場中立的人亦會覺得社會出現亂象；到抗疫期間要關閉指定處所，市民心情自然鬱結。

林鄭：過去5年解決很多議而不決問題

林鄭月娥認為，本屆政府在民生方面做得不錯，交出了相當不錯的成績表，希望市民記得政府團隊在過去5年，解決了很多議而不決問題，例如取消強積金對沖、勞工假、引入非本地培訓醫生及全面禁止電子煙等。她又指，以往在教育、福利、醫療方面經常為人垢病，例如只提供一次性津貼，但今屆在有關範疇的經常性開支大增，單在社會福利的開支，5年內增加了71%。 她又指，今屆政府在房屋議題有很多突破，但因為新建公屋數量追不上需求，導致輪候時間變長，但她不會感到遺憾，因為整個班子已做了作出很多努力。

林鄭：不認為本屆政府「洗大咗」

至於公共財政方面，林鄭月娥說，本屆政府在經常性開支有所增加，在醫療教育及福利等方面都大幅增加，不認為本屆政府「洗大咗」，因為人口開始老齡化，回應市民訴求，認為未來應該更聚焦發展。林鄭月娥又透露，本星期內會宣布將於今年9月，將長者生活津貼的普通額及高額合併，預計約5萬名正領取普通額的長者，在大約9月可領取高額，即可領取多逾900元。

丈夫擔心林鄭 卸 任後「日日煩住佢」

當林鄭被問到仰慕的人是誰，但不准答是其丈夫時，她表示，「咁我話係我兩個仔！」她大讚兩人有自己的主見，而且甚為獨立，在學術方面亦各有自己的追求，自己作為母親會全力支持他們。又稱特首初期曾跟丈夫到戲院看電影，一般在早上10時許的場次，之後已經沒有。至於離任後會否有更多時間與丈夫林兆波相處，她則表示「佢都擔心我日日煩住佢」，因此打算日後「各自精彩」。