林鄭：任內交出無愧自己成績表　為42年公務生涯畫完整句號

特首林鄭月娥今日到立法會出席其任內最後一次答問會，她總結5年的工作，形容為「驚濤駭浪」，指過去5年是香港回歸以來最嚴重的局面，挑戰是「前所未有，風高浪急」，不過推動她勇往前進、無畏無懼，是一份歷史的使命感和時代的責任感。她說，儘管社會對她工作評價不一，議員對她領導政府認為有改善空間，惟可以大膽說一句，「已交出一張無愧於自己的成績表，亦為我42年的公務生涯畫上完整的句號」。她祝願香港政通人和，開創一國兩制事業更輝煌。

指「 修例風波」反映立法行政關係 須建基於「一國」原則

林鄭月娥稱，在上任時見到香港幾年以來的內耗、鬥爭，感到傷心和痛心，看到當時行政和立法關係欠佳，因此上任時努力過加強不同黨派人士溝通，亦令到她之後的《施政報告》，獲致謝動議得以通過，惟一場「修例風波」反映出立法、行政關係須建基於「一國」原則，認為要徹底改善行政立法關係，就必須並確保「愛國者治港」。

她又說，愛國者組成的立法會有助提升施政效能，強調很多事情需要以「愛國者治港」為前提，包括引入非本地培訓醫生、全面禁止電子煙以及即將通過的取消強積金對沖安排、又例如政府架構重組、一地兩檢、版權條例草案以及「北部都會區」等，均需在「愛國者治港」的情況下提出及討論，指「愛國者治港」能令「官員更有志氣和底氣」推出創新思維，不會因為建議被政治內耗拖垮而卻步。

林鄭：「愛國者治港」助港 更好融入國家發展大局

林鄭月娥認為，有了相關保障後和底氣，香港就更有把握利用好獨特優勢，更好融入國家發展大局，正如中央對港的十四五規劃，當中對港的大力支持，例如發展國際航空樞紐、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等，而香港過去5年亦大力發展創新科技和文化發展。