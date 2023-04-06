林鄭「前特首辦」首年開支1350萬　近半涉裝修及買傢俬

前特首林鄭月娥去年卸任特首後，政府為她在金鐘太古廣場租用一個面積約3千平方呎的辦公室，首個財政年度的整體開支達1,350萬元，包括655萬元非經常開支，主要涉及裝修工程和購置傢俬設備等。

裝修買傢俬花費 655萬

由於半山堅尼地道的前任行政長官辦公室，已有董建華、曾蔭權和梁振英使用，該政府物業總樓面面積約為535平方米，最多只能同時供三名前特首使用，在「滿座」情況下，政府需在金鐘太古廣場另租辦公室予林鄭月娥使用。行政署表示，林鄭辦公室在2022至2023年度經常開支約695萬元，包括204萬元的員工薪酬及與員工有關連的開支，443萬元的租金及相關開支，48萬元的其他日常運作開支。

而裝修工程，包括購置家俬及設備的開支約為655萬元。至於該辦公室去年度租金及相關開支，則為443萬元，計算後月租約為36.9萬元。不過，政務司司長陳國基去年10月曾回覆立法會，表示該辦公室每月淨租金37.7萬元。