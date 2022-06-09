林鄭：5年來冇一刻諗過辭職　愈困難時睇習近平「天書」

特首林鄭月娥出席立法會最後一次答問會，當中她總結5年工作，除表示已交出一張無愧於自己的成績表，為42年的公務生涯畫上完整的句號外，又談到自己5年來的施政情況，強調說自己5年來「冇一刻諗過辭職」，又說相信她是任內最多要將香港議題提請全國人大解決。

工聯會議員陸頌雄提問會否認為在5年前不要出任做特首的決定會更好，林鄭月娥回應，5年來「冇一刻後悔」接受任命，亦「冇一刻諗過辭職」，認為做人要「有始有終」，強調自己5年來面對的困難，幸獲中央的支持，中央是香港特區的堅強後盾，形容為「好大的底氣」，加上自己當選後及宣誓時的承諾，「會陪伴香港市民走呢段路」，因此「無理由臨陣退縮，條路係直係彎都要繼續行落去」，再加上家人支持和性格使然，並引述有人形容她遇上愈困難的事愈興奮，有一種想克服困難的衝勁。

林鄭：相信任內最多將香港議題呈請人大解決

回應廖長江議員的提問時，林鄭月娥表示，當自己遇到困難時，會看一本「天書」，該「天書」為國家主席習近平當年在現屆特區政府就職時的講話，習近平指要堅持4個始終，包括掌握好特區與中央的關係，要以「一國」為本；始終要按《憲法》和《基本法》辦事，透露她相信在任期內最多將香港議題呈請全國人大解決；以及始終要聚焦發展和始終為人民利益為依歸，不過最後兩個紿終相信要交付給下屆政府。

稱一早諗住不參選連任

林鄭月娥又重提自己被懷疑不是一早決定不參選連任，指只要觀察自己過去一年的工作和言行，「其實一早諗住走」。被問對新一屆政府施政的意見，林鄭月娥指不評論，惟她樂意推動香港故宮博物館的宣傳工作及公務員陪審的工作，並宣布香港故宮文化博物館會於7月2日對外開放，6月22日會與國家文化旅遊部聯合主辦開館儀式。

路透社曾於2019年9月報道，稱獲得林鄭月娥與商界閉門會面時的錄音，當時林鄭稱引起了「不可原諒的大混亂(unforgivable havoc)」，如可以選擇，第一件事會辭職下台。