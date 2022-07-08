林青霞豪宅三級火｜市值11億「堡壘」如人間仙境　具網球場泳池曾有「仙鶴」造訪

飛鵝山一間獨立屋發生三級火，焚燒逾8小時才被救熄，現場至少18人疏散，據悉獨立屋是一代巨星林青霞所有，她事發時不在屋內。據傳媒報道及林青霞近年在微博分享豪宅內部樣貌的圖片，該獨立屋甚為奢華，不僅有網球場、泳池及無敵景觀陽台等，而且被草木環抱，曾有「仙鶴」造訪，儼然人間仙境。

豪宅位於安達臣道9至11號，屬香港傳統的豪宅區，佔地約5,000米，是富商丈夫邢李原於2014年送贈予林青霞，作為她60歲生日禮物及兩人結婚20周年禮物，據說已升值到11億港元。據傳媒早前報道，該豪宅由數間獨立屋組成及相連，屋頂設有網球場，屋內設施包羅萬有，例如游泳池、私家影院、圖書館及健身室等等，加上豪宅鋪上草皮，還種了不少樹木，另有全天候保安駐守，令人看上去更像是公園或者是度假村。