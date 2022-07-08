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2022-07-08 13:02:32

林青霞豪宅三級火｜市值11億「堡壘」如人間仙境　具網球場泳池曾有「仙鶴」造訪

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林青霞豪宅發生三級火警，據悉豪宅市值11億元，儼如人間仙境。(左：微博圖片；右：新聞截圖)

林青霞豪宅發生三級火警，據悉豪宅市值11億元，儼如人間仙境。(左：微博圖片；右：新聞截圖)

飛鵝山一間獨立屋發生三級火，焚燒逾8小時才被救熄，現場至少18人疏散，據悉獨立屋是一代巨星林所有，她事發時不在屋內。據傳媒報道及林霞近年在微博分享豪宅內部樣貌的圖片，該獨立屋甚為奢華，不僅有網球場、泳池及無敵景觀陽台等，而且被草木環抱，曾有「仙鶴」造訪，儼然人間仙境。

豪宅位於安達臣道911，屬香港傳統的豪宅區，佔地約5,000米，是富商丈夫邢李原於2014年送贈予林青霞，作為她60歲生日禮物及兩人結婚20周年禮物，據說已升值到11億港元。據傳媒早前報道，該豪宅由數間獨立屋組成及相連，屋頂設有網球場，屋內設施包羅萬有，例如游泳池、私家影院、圖書館及健身室等等，加上豪宅鋪上草皮，還種了不少樹木，另有全天候保安駐守，令人看上去更像是公園或者是度假村。

林青霞不時分享在豪宅內的生活。(微博圖片) 豪宅內部鋪上草皮，還種有樹木。(林青霞微博圖) 林青霞曾稱有「仙鶴」造訪。(微博截圖)

網友驚嘆「一輩子買不起」  林青霞：有志者事竟成

林青霞曾在微博分享豪宅生活，並貼出照片，當中可見豪宅內部被草木包圍，可以眺望連綿山巒，還有白鶴間中出現，到處飛翔，她曾寫下「今天下午在我家後拍的，仙鶴天天飛來又飛去，自在又瀟灑」，當時就有網友驚嘆，直呼根本是人間仙境，「一輩子也買不起這樣的房子」，林青霞很快回應網友，並鼓勵對方：「有志者事竟成」。

林青霞間中會在社交媒體分享在豪宅內拍攝的相片。(林青霞微博圖) 林青霞間中會在社交媒體分享在豪宅內拍攝的相片。(林青霞微博圖) 林青霞不時在社交媒體分享在豪宅內拍攝的相片。(林青霞微博圖片) 網友曾驚嘆該豪宅「一輩子也買不起」，林青霞回應「有志者事竟成」。
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