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2022-07-08 12:11:00

林青霞豪宅三級火｜消防出動無人機高空偵測起火源頭 傢俱間隔加劇火勢濃煙蔓延

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林青霞豪宅三級火｜消防出動無人機高空偵測起火源頭

林青霞豪宅三級火｜消防出動無人機高空偵測起火源頭 (電視截圖)

飛鵝山安達臣道9至11號一間獨立屋發生三級火，焚燒超過8小時終被救熄，現場至少18人疏散，多隻寵物同時由屋內的人帶走，暫時無受傷報告。消息指，豪宅是影星林青霞所有，但她當時不在屋內。消防在撲救期間，首次出動新型旋翼無人機「實戰」，在火場上空透過熱成像儀偵測起火源頭。

屋內傢俱間隔加劇火勢濃煙蔓延

消防處高級消防處長陳富山表示，於凌晨12時32分接報，到達現場時火勢已經非常猛烈，作風險評估後於１時43分將火升為3級，總共動員163名消防員及救護人員、出動4條喉、4煙帽隊及一雲梯水塔，大火於早上8時40分救熄。他指，今次灌救困難在於大宅面積亦相當大，約30米乘30米，分上下兩層，而屋內的傢俱、擺設裝飾、陳設、間隔加劇火勢和濃煙蔓延，影響消防推進，令滅火困難；而且大宅在半山中，需要動用額外輸水喉供水到火場。消防又指，由於大宅位處半山，以及面積大，無人機的熱能成像可協助從高空中勘察整個火場，看到熱力分布、角度等從而作出部署。火警調查隊正在調查火源及起火原因。

翻查報道，消防處引入的大型旋翼無人機由深圳大疆科技公司(DJI)製造，機身比一般民用無人機大，可掛載多款不同用途工具的模組，包括照明射燈、熱成像儀、氣體偵測器，以及繪製災場圖像等。大型旋翼無人機可偵測9種氣體，顯示濃度分布，協助現場消防員救火。

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