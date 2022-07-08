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2022-07-08 10:34:00

林青霞豪宅三級火｜焚燒逾8小時終被救熄 至少18人自行疏散無人受傷

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飛鵝山安達臣道911號一間獨立屋發生三級火，焚燒超過8小時終被救熄，現場至少18人疏散，多隻寵物同時由屋內的人帶走，暫時無受傷報告。消息指，豪宅是影星林青霞所有，但她當時不在屋內。

林青霞飛鵝山豪宅3級火，至少18人自行疏散無人受傷。(電視截圖)

林青霞飛鵝山豪宅3級火，至少18人自行疏散無人受傷。(電視截圖)

焚燒逾8小時終被救熄

消防在凌晨12時32分接報發生火警，濃煙沖天，火勢愈燒愈烈，消防於凌晨143分將火警升為級，動用4條喉及4隊煙帽隊灌救，並架起雲梯射水。屋內至少18名傭工帶同多隻寵物疏散，並登上2輛接應車輛離開現場。火勢於凌晨3時20分受到包圍，消防高空拯救專隊今晨約4時增援到場，隊員帶同2部裝有熱能探測器的無人機，並運用其中一部無人機探測火場溫度。火勢到清晨5時02分受到控制，至早上8時40分大致被救熄。現場冒出濃煙，消防呼籲巿民如果受到煙霧及異味影響，要保持鎮定及關閉門窗。

消防於約1時40分將火警升為3級，動用4條喉及4隊煙帽隊灌救，並架起雲梯射水。(電視截圖) 屋內至少18名傭工帶同多隻寵物疏散，並登上2輛接應車輛離開現場。(電視截圖)

事發時林青霞不在屋內

消息指，起火位置在21房間，事發時屋主並不在豪宅內。根據傳媒較早時的報道，安達臣道9號至11號地段上的獨立屋，為著名藝人林青霞及其家人所擁有。該地段由數間獨立屋組成及相連，佔地逾3萬平方呎，有報道指，林青霞丈夫邢李㷧於2006年以1.3億元購入，再把物業送予林青霞作為其60歲生日及2人結婚20周年的禮物，該豪宅估計市值已逾11億港元。

消息指，起火位置在2樓1房間，事發時屋主並不在豪宅內。(微博) 有報道指，林青霞丈夫邢李㷧於2006年以1.3億元購入，再把物業送予林青霞作為其60歲生日及2人結婚20周年的禮物，該豪宅估計市值已逾11億港元。(Google Map)
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