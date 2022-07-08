林青霞豪宅三級火｜焚燒逾8小時終被救熄 至少18人自行疏散無人受傷

飛鵝山安達臣道9至11號一間獨立屋發生三級火，焚燒超過8小時終被救熄，現場至少18人疏散，多隻寵物同時由屋內的人帶走，暫時無受傷報告。消息指，豪宅是影星林青霞所有，但她當時不在屋內。

焚燒逾8小時終被救熄 消防在凌晨12時32分接報發生火警，濃煙沖天，火勢愈燒愈烈，消防於凌晨1時43分將火警升為三級，動用4條喉及4隊煙帽隊灌救，並架起雲梯射水。屋內至少18名傭工帶同多隻寵物疏散，並登上2輛接應車輛離開現場。火勢於凌晨3時20分受到包圍，消防高空拯救專隊今晨約4時增援到場，隊員帶同2部裝有熱能探測器的無人機，並運用其中一部無人機探測火場溫度。火勢到清晨5時02分受到控制，至早上8時40分大致被救熄。現場冒出濃煙，消防呼籲巿民如果受到煙霧及異味影響，要保持鎮定及關閉門窗。