林順潮倡本港發展醫療旅遊　帶動周邊經濟效益有助政府財政收入

醫療旅遊是全球新趨勢，本身是醫生的立法會議員林順潮表示，本港具備良好醫療水平兼有地理優勢，建議港府牽頭制定發展藍圖以促進醫療旅遊，以及善用既有實力和聲譽結合成新產業，帶動本港多個周邊行業。

現時港府着重為居民提供公營醫療服務，林順潮指私營醫療實際上仍有空間接收更多病人，認為以本港的醫療實力水平和聲譽，應發展醫療旅遊進一步推動更多人赴港求醫或接受檢查等，使本港成為大灣區、國內甚至亞洲的醫療中心，連同帶動的周邊經濟效益「肯定對政府財政收入有幫助」。

林順潮參考鄰近地區包括新加坡和馬來西亞等地做法，指兩地都有針對醫療旅遊推出相應政策，例如馬來西亞會發出「醫療簽證」供病人在特定時間內多次出入、提供機場貴賓室等待遇，「香港就睇落好似冇。」他指，不論海外人士來港接受身體檢查或手術等，都會有親友陪同來港甚至順道遊覽數日，必然會衍生其他相關消費。

不擔心私營醫療側重遊客市場

面對醫療人手短缺，林順潮提到新加坡在推動醫療旅遊時，與本港面對類似問題，應對方法同樣是建立第三間醫學院和招聘海外醫生。他續稱，推動醫療旅遊後私營醫療市場會變得更蓬勃，但法例已容許吸納非本地培訓醫生來港，他們要先到公立醫院工作一段時間，因此可填補離開醫管局的人手，不擔心推動醫療旅遊會加劇公營醫療缺人問題。