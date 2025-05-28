林順潮指太空油名稱太浪漫，倡舉行改名比賽

林順潮今日與傳媒茶聚，提到SpaceX創辦人馬斯克有一個太空夢，一般市民無錢上太空，可能會被「太空油」的名稱吸引，「食完都可以自己太空漫步」。他認為太空油的名稱太浪漫，建議舉行改名比賽正名。政府推出控煙十招，林順潮指「舉腳贊成」，透露剛入讀醫學院時壓力非常大，有同學選擇吸煙減壓，他在朋友推薦下曾嘗試吸煙，但覺得味道很差便沒有繼續吸食。他更透露哥哥長期吸煙患上肺癌，十多年前英年早逝。

不過，他認為政府提出的方案還有漏洞，建議明確禁止「吸煙火車頭」行為；禁止向18歲以下人士提供吸煙產品；目前草案提出禁止水果味煙草產品，但未涵蓋加味爆珠及煙嘴「DIY」配件。這類配件可輕易透過網購平台等途徑購得，建議同步禁止加味爆珠及煙嘴配件。

林順潮辭任希瑪醫療董事會主席

另外，希瑪醫療上周五宣布創辦人林順潮辭任董事會主席、執行董事兼行政總裁，會繼續擔任高級顧問。林順潮解釋現時企業發展穩定，「我年紀都唔細，要諗未來工作焦點喺邊」，希望有更多時間投放於臨床工作以及生物醫藥科技研發。他續指不是突如其來的想法，一直都有此考慮。林順潮強調與今年底的立法會換屆選舉無關，不過他認同擔任議員，必須將議會工作放在高位置。