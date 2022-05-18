架構重組 三司設副司長 增至15個政策局 李家超：強化統籌更聚焦協同

新一屆政府架構重組方案敲定，行政會議昨通過方案，並由行政長官當選人李家超公布。方案包括增設3個副司長，其他則與施政報告建議方案相若，如新增文化體育及旅遊局，分拆運輸及房屋局等。政策局數目將由13個增至15個，政務司長和財政司長分掌9個和6個政策局，重組後，每年涉及額外薪酬開支約9,500萬元。李家超相信可整合職能和分工，產生協同效應，期望下月中完成有關程序。

李家超另提出在三司增設副司長，律政司長亦會新增政治助理。重組後，政策局將由現時13個增至15個，政務司長和財政司長分別監督9個和6個政策局。政府亦發稿補充指，方案將增添13名政治委任官員和57個公務員職位，涉及的總薪酬開支約為每年9,500萬元。其中副司長月薪36.34萬元，高於局長薪酬1.75%。李家超期望可於下月中之前完成相關程序，讓新政府架構於7月1日起實施。

李家超昨首次在候任特首辦公室會見傳媒，並公布新政府的架構重組方案細節。最終敲定方案與現任特首林鄭月娥在施政報告提及的建議類近，包括新增「文化體育及旅遊局」；分拆運輸及房屋局為「運輸及物流局」和「房屋局」，改由財政司長督導；創新及科技局改名為「創新科技及工業局」；重組民政事務局為「民政及青年事務局」；擴大環境局並改名為「環境及生態局」，管轄食環署、天文台和漁護署等部門；以及改組食物及衛生局為「醫務衛生局」。

李家超認為，現時司長管轄範圍廣泛，工作繁重，消耗了他們的統籌和指揮能力，相信增設副司長可強化有關能力，有需要可被委派處理或統籌。至於司長與副司長的具體分工，他指可由司長決定副司負責部分項目，特首如有事項特別關注，亦可按實際情況要求司長或副司長匯報。

對於律政司長亦增設副司長，李家超解釋律政司內有6個部門，未來司長須推廣《憲法》、《基本法》、宣傳香港司法制度等。他形容國際關係複雜，要將香港現時情況講給世界知道，相信設副司長會有幫助。

李家超又指，現時部分政策局同時處理多個政策事項，工作量龐大；經分拆後可更聚焦，整合職能和分工可產生協同效應，權責亦更清晰。被問到「運輸及物流局」和「房屋局」改由財政司長督導，李指是考慮將工作量平均分配，有關政策亦與經濟發展息息相關，可加大指揮能力和產生協同效益。政綱提出成立的「公營房屋供應行動組」和「土地房屋供應統籌組」將由財政司長和副司長負責。

惟政策創新與統籌辦事處及其前身的中央政策組未納入新政府架構內，李家超稱將在完成組班後，積極研究設立「政策研究組」的具體形式。而組班工作現時仍在進行，但他未再透露更多細節。

特首林鄭月娥昨早在行政會議前，已透露會商討政府架構重組方案，並指，非常樂意配合行政長官當選人組織下一屆班子，所有工作都會按部就班地推進，希望能在6月中前全面落實。她又認為，李家超有其管治風格，提出更多重組政府的想法也是自然的事。