架構重組｜李家超：增設3名副司長 有助提升施政能力

行政長官當選人李家超今日下午見傳媒，他表示多謝行政長官及行政會議配合推展政府架構重組，讓有關方案交給立法會討論。他說，政府架構重組採納了現屆政府提出的「三司十五局」架構重組方案，亦包括由他提出的3個副司長職位，包括政務司副司長、律政司副司長，以及財政司副司長。李家超表示，重組不同政策局能提高協同效應，而副司長負責不同範疇政策工作，有助提升施政能力。

政策局將由13個增至15個

改組後的第六屆特區政府架構，包括增設「文化體育及旅遊局」、擴大環境局為「環境及生態局」、改組食物及衛生局為「醫務衛生局」、重組民政事務局為「民政及青年事務局」、分拆運輸及房屋局為「房屋局」及「運輸及物流局」、擴大創新及科技局為「創新科技及工業局」。至於其餘的政策局維持不變，包括保安局、勞工及福利局、公務員事務局、政制及內地事務局、教育局、商務及經濟發展局、發展局、財經事務及庫務局。

李家超又說，由於政策局的數目增加了兩個，亦增設3名副司長，開支一定會增多，詳細立法會文件會交待。至於何時上京接受委任，李家超稱委任屬中央事權，由中央決定。