架構重組｜葉國謙：三司十五局整體布局有助政府運作更暢順

新一屆政府架構重組方案敲定，行政會議昨日通過方案，並由行政長官當選人李家超公布。方案包括增設3個副司長，並擴大政策局至15個，包括增設文化體育及旅遊局，分拆運輸及房屋局等。行政會議成員葉國謙今日在電台表示，行政長官當選人李家超提出，來屆政府改組成3司15局的整體布局，相信有助政府整體運作更暢順。他又說，增設3個副司長職位，雖然會增加政府財政開支，但認為值得，可以更妥善協調和統籌不同部門的工作，包括配合國策，推動粵港澳大灣區發展。葉國謙又說，前特首梁振英在任時已有人提出分拆運輸及房屋局，但當時被反對派阻撓而未能成功。他認為，這些問題已經積累多年，部分政策局的工作亦比較清閒，與其他局的工作量有較大差距，現時作出整合，是回應市民及社會訴求，做法合適。

三司增設副司長

李家超昨日首次在候任特首辦公室會見傳媒，並公布新政府的架構重組方案細節。最終敲定方案與現任特首林鄭月娥在施政報告提及的建議類近，包括新增「文化體育及旅遊局」；分拆運輸及房屋局為「運輸及物流局」和「房屋局」，改由財政司長督導；創新及科技局改名為「創新科技及工業局」；重組民政事務局為「民政及青年事務局」；擴大環境局並改名為「環境及生態局」，管轄食環署、天文台和漁護署等部門；以及改組食物及衛生局為「醫務衛生局」。李家超另提出在三司增設副司長，律政司長亦會新增政治助理。重組後，政策局將由現時13個增至15個，政務司長和財政司長分別監督9個和6個政策局。