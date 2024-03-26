柏金遜症影響患者動作與情緒 正念瑜伽表達藝術促進身心健康 舒緩症狀 學習從容面對

柏金遜症關乎「身」與「心」，是因腦神經退化，令腦部協調身體動作的神經傳導體「多巴胺」分泌減少而引起。柏金遜症患者(柏友)多會經驗「震、硬、慢」動作阻礙症狀。也有研究指柏金遜症會影響情緒，柏友在確診後，除了因動作阻礙及生活困難引起的負面情緒外，柏金遜症本身也有其生理的病變而觸發情緒問題。多巴胺的功能包括調控「愉快」、「成功感」及「動力」的感覺，缺乏多巴胺有機會令柏友傾向焦慮及情緒低落。抑鬱可以是柏金遜症的先兆，甚至比動作症狀早十至二十年出現。因此，柏友需要兼顧「身」「心」健康。
身心互相連結 柏金遜症患者越緊張越震
情緒跟身體症狀有密切關係，有柏友表示當心情越緊張焦慮時，手腳會越不受控，顫抖症狀越明顯。柏友要舒緩身體動作阻礙症狀，除了靠藥物外，也要學習調節和疏理情緒。近年科研提倡在柏金遜症復康過程中引入有理論及實證基礎的「『身心』健康連結」介入模式(mind-body connection)，透過推廣全人健康 (holistic well-being)，柏友應多關注其身體症狀與情緒之間的相互影響。香港大學行為健康教研中心總監何天虹教授指出：「患病的人很多時會因身體不適影響情緒，而負面情緒有機會令身體出現毛病，所以身心健康需要同時關注。」賽馬會「柏動愛」柏金遜症關懷計劃為柏友提供「身心健康課程」，包括「正念瑜伽」及「表達藝術」。
正念瑜伽 學懂寬容善待病患
曾參加正念瑜伽的柏友阿瑩表示，從課程中領略到身體動作、呼吸及心情之間的連繫 : 「記得第一堂做「仙鶴翱翔」(動作)，好靚好優美，令呼吸暢順。個人都平靜啲，平時發忟憎有啲嘢做唔到嘅時候，會諗起呢個動作，個人會舒服啲。」課程亦協助阿瑩調整心態，教曉她應對「越來越差」的身體狀況。課程會談及以「不批判」的態度善待自己身心狀況。阿瑩舉例：「不批判即係一跌倒時，唔會即刻諗『死喇! 今次又跌倒，點算呀!?』，而係從另一角度去諗，『我點跌倒呢?』，可能自己行得快，撠到嘢，或者自己冇睇路……睇吓有乜方法去解決到。」寬容些善待自己。
表達藝術 任意發揮放鬆心情
確診不足一年的阿文未參加此計劃前，對表達藝術「其實唔係太清楚」。在課堂中，阿文學習以節奏協助身體起動，數著節拍讓有凍步或「開/關」問題的身體部位活動起來。雖然他本身沒有起動問題，但他觀察到其他參加者的改變，便相信課堂的學習能為他準備將來的不時之需。其他練習包括波子畫、手工藝、伸展及毛筆字等。自覺「無乜藝術細胞」的阿文分享：「(表達藝術) 都唔係教我哋畫畫，(係) 任我哋發揮，(對症狀) 未必有實體嘅幫助，但個人放鬆咗，每次上完堂個人都放鬆啲。」
賽馬會「柏動愛」柏金遜症關懷計劃
「柏金遜症患者身心健康課程」詳情及報名 : 5218 1351 (Whatsapp/電話)
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