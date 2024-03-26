柏金遜症影響患者動作與情緒 正念瑜伽表達藝術促進身心健康 舒緩症狀 學習從容面對

柏金遜症關乎「身」與「心」，是因腦神經退化，令腦部協調身體動作的神經傳導體「多巴胺」分泌減少而引起。柏金遜症患者(柏友)多會經驗「震、硬、慢」動作阻礙症狀。也有研究指柏金遜症會影響情緒，柏友在確診後，除了因動作阻礙及生活困難引起的負面情緒外，柏金遜症本身也有其生理的病變而觸發情緒問題。多巴胺的功能包括調控「愉快」、「成功感」及「動力」的感覺，缺乏多巴胺有機會令柏友傾向焦慮及情緒低落。抑鬱可以是柏金遜症的先兆，甚至比動作症狀早十至二十年出現。因此，柏友需要兼顧「身」「心」健康。

身心互相連結 柏金遜症患者越緊張越震

情緒跟身體症狀有密切關係，有柏友表示當心情越緊張焦慮時，手腳會越不受控，顫抖症狀越明顯。柏友要舒緩身體動作阻礙症狀，除了靠藥物外，也要學習調節和疏理情緒。近年科研提倡在柏金遜症復康過程中引入有理論及實證基礎的「『身心』健康連結」介入模式(mind-body connection)，透過推廣全人健康 (holistic well-being)，柏友應多關注其身體症狀與情緒之間的相互影響。香港大學行為健康教研中心總監何天虹教授指出：「患病的人很多時會因身體不適影響情緒，而負面情緒有機會令身體出現毛病，所以身心健康需要同時關注。」賽馬會「柏動愛」柏金遜症關懷計劃為柏友提供「身心健康課程」，包括「正念瑜伽」及「表達藝術」。