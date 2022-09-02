染疫15月大女童危殆 單日確診數再破萬宗

確診數字相隔5個多月再次破萬宗，本港昨增10,586宗個案，包括244宗輸入病例，多11宗死亡個案。當局指，港大即時有效繁殖率持續上升，料單日宗數仍會增加但難料速度，重申較緊張入院數字、對公營醫療系統的負擔和影響。醫管局呈報多一名15個月大女童危殆個案，她日前快速檢測呈陽性、昨凌晨抽筋，現正入住兒童深切治療部。此外，醫管局放寬未打齊新冠疫苗患者的出院標準，冀紓緩病床壓力。

一名15個月大女童周二(8月30日)快測呈陽性，昨日凌晨抽筋後到急症室求診，隨即安排入住兒童深切治療部(PICU)。醫管局指，女童已停止抽筋、能夠自行呼吸、維生指數穩定，但為穩妥起見需繼續在PICU留醫，因而列為情況危殆。不過，在PICU留醫多日的17個月大男童，前日診斷出由新冠肺炎引發的急性腦炎和腦膜炎，情況仍然危殆。

懷疑BA.5個案佔52.8%

單日確診數字重回5位數，懷疑變異病毒株Omicron BA.5個案和BA.2.2個案，分別佔約52.8%和33.5%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，港大即時有效繁殖率和BA.5個案佔比持續增加，預料本港確診數字會持續上升，但暫難料增長速度，重申現較緊張入院數字和醫院負擔的情況。

醫管局更新未夠兩針患者的出院條件，若在確診第7日核酸檢測CT值大於30和臨床條件合適，就可出院或轉到普通病房，毋須再隔離滿14日。醫管局總行政經理劉家獻希望，安排有助紓緩病床壓力，並減低進一步調整非緊急服務的需要。新冠治療中心(亞博館)昨設有240張病床、收治199名病人，劉家獻稱加床有賴兼職醫護和全職同事加班協助。

