染疫5歲女童續危殆 22名「黃碼」旅客確診

過去一日的輸入個案當中，有22人相信是正接受醫學監察的「黃碼」旅客。(資料圖片)

本港昨增4,979宗新冠肺炎確診，包括215宗輸入個案，當中22人是抵港第四至七日在社區確診。日前確診的5歲女童情況仍然危殆，其11歲胞姊亦確診，情況穩定，醫管局指正調查感染途徑和源頭。再多3名染疫長者離世，他們均有長期病患，其中一人到社區檢測中心採樣後約兩小時，在家中被發現暈倒，當局暫未知他之前有否病徵。

昨日錄得215宗輸入個案，有22宗是抵港人士完成3日酒店強制檢疫後，接受醫學監察期間在社區檢測中心確診，相信全屬獲發「黃碼」的旅客。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，隨著指定檢疫酒店加快流轉、可用房間數目增加，將會有更多旅客可以來港，認為若比例不變，每日輸入個案數字增加乃預料之內。

一名前日快速測試呈陽性的5歲9個月大女童，入屯門醫院急症室後情況急速轉差，隨即轉送兒科深切治療部留醫。女童昨情況仍然危殆，其11歲胞姊亦確診、有喉嚨痛，醫管局總行政經理關慧敏表示，正調查她們的感染源頭，又稱未知道其所感染的是哪種變異病毒株。

多3名染疫長者離世

再多3名本身有長期病患的確診長者離世，兩男一女年齡介乎80至89歲。已打齊三針新冠疫苗的89歲老翁，本身有糖尿病和心律不正常等，他上周四(11日)下午2時許到社區檢測中心接受檢測，兩小時後被家人發現在家暈倒，送院證實死亡。醫院同日晚上11時許接獲其妻來電，指她亦確診，院方當時遂通知殮房。關慧敏表示，3人共通點是近日已開始不適，較常見病徵包括感疲倦、食慾不振和嚴重缺水等，再次呼籲長者若有不適應盡快求醫。

約1%確診者料屬二次感染

張竹君引用上周四的數據，指懷疑Omicron BA.4或BA.5的個案比例增至23.1%，即每5人就有1人感染BA.4或BA.5；懷疑BA.2.12.1則佔7.3%。她透露，整體個案當中有約1%曾經有確診紀錄，料屬二次感染。另外，昨有5間院舍出現確診個案，有院友和員工需要檢疫。

張竹君又指，前日確診個案有25宗輸入病例誤列本地感染，現修正為5,123宗本地和185宗輸入個案。