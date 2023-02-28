查毅超：搶人才措施投石問路 料未來10年需20萬以上科研人員

政府積極發展本港成為國際創科中心，推出多項搶人才措施。科技園公司主席查毅超認為措施是投石問路，「高才通」計劃推出後，短時間內已經非常受歡迎是一件好事，他說未來10至15年，本港創科土地會是現時的4倍，人才的數量亦需要倍增。他認同搶人才的方向，至於如何優化，有待探討。
查毅超又說，目前本港從事研發的有5萬多人，其中1.1萬人在科學園工作，認為當本港創科土地倍增後，相關人數可能達20萬人以上，當中更未計算隨著本港未來新型工業化擴充，對先進製造流程工程及技術人員的需要。他續指，政府要考慮如何吸引海外及國內人士來港讀書，以及之後的配套工作，便利他們留港，以便對本港創科生態系統作出貢獻。
丘應樺：香港不一定追不上新加坡
行政長官李家超早前率團出訪中東，有意見認為新加坡較本港更早開拓中東市場，商務及經濟發展局長丘應樺昨在電台節目表示，雖然本港拓展中東市場較新加坡遲起步，但不擔心步伐追不上。丘應樺稱︰「好像田徑運動比賽，起跑落後不一定追不上、不一定是贏在起跑線，最重要是實力，有沒有策略和努力追趕上來。」他指，新加坡雖有優勢，但不可小看香港金融，以及「背靠祖國、聯通世界」的優勢，要盡量爭取國際企業來港落戶，並期望加強與東盟十國貿易往來。
陳茂波：樓價仍高企不撤辣
另外，財政預算案未有為樓市「撤辣」，陳茂波在電台回應指，去年樓價雖累計下跌一成五，但仍然高企。在供求偏緊的情況下，政府希望給予未置業的市民有優先機會，因此現時不適合「撤辣」。去年樓宇成交當中，有九成是首次置業，他指調整物業從價印花稅稅階可減輕首置人士負擔。對於近期多幅地皮流標，陳茂波指去年樓市正在調整，發展商出價會較為審慎，相信隨著樓市回穩，賣地市場會恢復正常。