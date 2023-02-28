查毅超：搶人才措施投石問路 料未來10年需20萬以上科研人員

政府積極發展本港成為國際創科中心，推出多項搶人才措施。科技園公司主席查毅超認為措施是投石問路，「高才通」計劃推出後，短時間內已經非常受歡迎是一件好事，他說未來10至15年，本港創科土地會是現時的4倍，人才的數量亦需要倍增。他認同搶人才的方向，至於如何優化，有待探討。

查毅超又說，目前本港從事研發的有5萬多人，其中1.1萬人在科學園工作，認為當本港創科土地倍增後，相關人數可能達20萬人以上，當中更未計算隨著本港未來新型工業化擴充，對先進製造流程工程及技術人員的需要。他續指，政府要考慮如何吸引海外及國內人士來港讀書，以及之後的配套工作，便利他們留港，以便對本港創科生態系統作出貢獻。