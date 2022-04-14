查販毒案涉揑造搜屋紀錄 1警長3警員遭廉署起訴

廉政公署今日落案起訴1名警長及3名警員，控告他們公職人員行為失當，涉嫌就一宗販運毒品案的刑事調查，揑造搜屋紀錄。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該4名警務人員一項公職人員行為失當罪名，違反普通法。他們獲廉署准予保釋，以待下周三(20日)在屯門裁判法院應訊。



4名被告分別為馮孝聰(45歲，警長)、林耀然(38歲，警員)、羅學鍵(32歲，警員)，以及葉家豪(31歲，警員)。案發時，4人駐守屯門警區一個特別職務隊，主要負責調查區內涉及危險藥物、賣淫活動及非法賭博的罪案。根據被告的記事冊紀錄、證人供詞及調查報告，馮孝聰於2018年3月14日黃昏率領上述特別職務隊成員，在屯門展開一項反危險藥物行動，3名同案被告亦有參與。1名男子在行動中被捕，他身上有5包氯胺酮，而報稱其住所其後遭搜查。該名男子於2018年3月15日被控一項販運危險藥物罪名。

涉查販毒案揑造搜屋紀錄

4名警務人員現被廉署控告一項公職人員行為失當罪名，指他們涉嫌於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在上述販運毒品案調查期間，作出有關進行搜屋的虛假紀錄。警方在廉署調查期間提供全面協助。