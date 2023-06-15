查電話揭妻偷情 夥友禁錮勒索男醫生 無業漢 銀行經理同囚32個月

一名人妻與已婚男醫生在網上約會應用程式相識不足一個月後發生性行為，其丈夫得悉事件後夥同多人埋伏男醫生，並勒索他逾200萬元賠償金。涉案丈夫和其中一名友人昨在區域法院承認非法禁錮和勒索，法官形容案情嚴重、有一定計劃，加上威脅公開男醫生偷情醜聞及暗示與三合會有聯繫，判處兩人入獄32個月。 案發時無業的51歲首被告倪少軒和任職銀行經理的38歲次被告文家豪，被控前年9月3日在九龍塘某停車場，連同其他人將已婚男醫生X非法禁錮，以及同月7日連同另一名身份不詳人士，以恫嚇方式不當地要求X交出229萬元。同案另有3名被告，案件仍待處理。

案情指，註冊醫生X在2021年8月透過網上約會應用程式認識首被告的妻子，之後到酒店幽會。二人於9月3日會面後，X於九龍塘某停車場登上座駕時，案中兩名被告和另一名男子一同強行登車。其間，首被告聲稱得悉妻子和X有染、並說出X的住址和工作地點等資料，威嚇「呢件事已經去到大佬度，佢都好嬲，我揸唔到主意」。 期間次被告曾向X稱「你都唔想跑唔到馬拉松㗎」、「冇咗隻手做唔到手術㗎」、「你老婆啱啱係咪去完海之戀買嘢啊？」等說話。4名男子隨後將車駛至停車場4樓，被稱為「大佬」的男子要求X交代，X提出賠償30萬元予首被告，惟次被告指「江湖規矩298」。X認為即要求298萬元，因擔心個人安危還價至229萬元。X即晚將1.8萬元現金交予首被告。 最終X在9月7日報警求助，警方同日拘捕兩人，首被告在警誡下稱無要求X付款，但承認9月3日在其妻和X離開酒店後，曾經登上X的私家車質問他。次被告則表示，首被告在查看妻子電話後得悉事件，希望X道歉和賠償。