柬埔寨打工陷阱｜保安局：暫收20名港人求助12人安全　8人現處緬甸料人身自由受限 (持續更新)

近日柬埔寨爆出「高薪打工」陷阱，不少台灣人和部分港人被「賣豬仔」到柬埔寨、緬甸等國，惹來關注。保安局副局長卓孝業下午見傳媒，表示今年1月至今已收到20名港人求助，其中12人安全，包括10人已回港以及2人留在當地，惟餘下8人估計亦身處緬甸，人身自由受到限制，當局會用目前所有渠道，盡力提供協助。

卓孝業強調，當局非常重視事件，已成立專案小組跟進，成員包括保安局、警務處及入境處，同時會與當地當地大使館密切聯繫，香港的O記已接手調查相關個案，聯絡海外執法部門交流調查。他呼籲港人在外地遇到困難，可以致電1868與「在外香港居民小組」聯絡。

今年1月接首宗個案 6月起陸續出現

卓孝業又說，當局在今年1月接獲第一宗個案，其後接到的都是零星個案，到6月起陸續接到相關個案，他呼籲市民千其不要輕易相信網上廣告，要對所謂賺快錢提高警覺，同時保安局會在網頁的旅遊警示中，加入提防海外工作的呼籲，並對緬甸等相關國家列黃色警示，意味港人到當地要提高警惕，當中如無必要，不要前往緬甸北部及南部。

卓孝業：點解搵工和網上情人會約你去嗰度？

卓孝業強調，目前最重要是讓8名在緬甸受困的港人回港，並提醒年輕人搵工作，要考慮是一份甚麼工作，「點解要去到嗰度，點解(份工)開一個咁好的條件，唔需要有背景及工作經驗，點解網上情人會約你去嗰啲地方，唔好隨便去，有問題與家人和朋友商量。」