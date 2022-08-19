柬埔寨打工陷阱｜學者：本港法例不足以打擊販運人口

柬埔寨、緬甸及泰國等國人口販運猖獗，近日揭發除了台灣人外，更有多名港人被「賣豬仔」，被迫從事犯罪行為，向香港警方求助。政府表示關注事件，但目前本港並無專門的法例打擊販運人口的活動。香港大學法律學院首席講師何佩芝認為，香港現行法例並不足以處理今次事件。

何佩芝表示，香港現行法例主要靠《刑事罪行條例》、《入境條例》及《僱傭條例》等不同的法例執法，例如《刑事罪行條例》僅針對賣淫為目的而販運他人進入或離開香港，未有涵蓋勞動剝削及強迫犯罪等，因此並不足以處理今次事件。她指，高等法院早前已裁定，現時本港法例並不能針對人口販運或強迫勞動的案件，由於沒有法律依據，故執法者亦無法做到相應的調查。她又表示，內地有專門法例禁止拐賣人口及強迫勞動，認為香港目前的法例落後，促請政府立法，加強執法工作，增強阻嚇力。

政府上月曾指美 國販運人口報告偏頗不公

上月政府曾就美國國務院《2022年美國販運人口報告》表示強烈反對，認為其評估偏頗及不公平，指「在香港，販運人口從來不是普遍存在的問題，亦無任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。香港在報告中被評為第二級別（監察名單）是不公平和欠缺實據支持。」；對於報告中指香港缺乏單一販運人口法例，政府重申本港現行的法律架構有超過50條針對各種販運人口行為的法律條文，提供一套全面的保障。