柬埔寨打工陷阱｜網民求助指朋友受聘「DBS」去柬埔寨 DBS：無柬埔寨分行(更新)

【17/8 16:20更新】DBS已於Facebook專頁回覆網民查詢，指「DBS沒有於柬埔寨設立分行」。DBS網站亦有英文通告，指有組織聲稱代表DBS招聘員工，要求受害者轉帳金錢用於辦理工作簽證、保險等。DBS強調不會要求應徵者支付任何款項，建議民眾遇到相關招聘時，切勿提供任何個人或財務資料，並聯絡警方。
柬埔寨打工陷阱殺到香港？供港人盡訴打工事的Facebook專頁「奴工處」今日下午貼出網民投稿，指有讀者欲借位公開詢問星展銀行(DBS)，「係咪喺柬埔寨有新office，要喺香港請緊人過去？有朋友個仔下禮拜飛，公司訂左機票，喺Linkedin問過DBS冇回應，想盡快了解confirm，感謝」。
網民：新加坡公司 點會冇啦啦請港人過去
網民紛紛表示，「風頭火勢，仲過去柬埔寨？」、「痴線，送羊入虎口，俾人溶左都唔知乜事」、「台灣嗰啲騙局吹到嚟香港？係咪月入十萬？」、「呢期勁多華人去果邊返唔到嚟，如果真係DBS一定係經香港DBS coordinate啦」、「DBS係新加坡公司，人地要請都係請新加坡人去啦，點會冇啦啦請港人過去wor……有冇睇新聞呀」。
奴工處FB專頁：建議向DBS求證或向勞工處求助
不少網民就指出，「點解唔打去dbs？」又追問「佢有冇上去DBS總office interview 呀？搞working visa嗰啲喺香港都要上office搞啦」、「公司有冇幫搞Visa？有冇正式contract？Housing subsidy點搞？得機票就去？好危險！」專頁小編則建議投稿人直接打去DBS，「或者真係(搵)勞工處尋求最專業同準確嘅回覆」。
翻查DBS網站，DBS在香港、中國大陸、台灣地區、南韓、日本、英國、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、印尼、印度、杜拜、澳洲都有分行，未提及會在柬埔寨開分行。
星島頭條：有港人被「女友」誘騙到泰國再轉賣至緬甸行騙
另外，本港傳媒「星島頭條」近日收到港人求助，指在網上結識「女友」後被誘騙至泰國，再遭轉賣到緬甸，被要求從事詐騙工作，稍有不從就被毒打、電擊，到家人支付贖金才獲送到泰國邊境，由泰國親戚接回後補領護照，今日搭機回港。該名港人提到，知悉有其他港人有類似遭遇，希望特區政府提供救助。
「星島頭條」又發現，一些社交媒體專頁貼出招聘廣告，以底薪3萬元招聘港人到泰國工作，對方未有詳述公司情況及工作要求，且似乎來者不拒，然後就細問「求職者」個人資料，包括有否欠債、家庭成員等。
全球反詐騙組織：泰國緬甸菲律賓老撾杜拜都是詐騙據點
「全球反詐騙組織」Facebook專頁曾提醒，騙徒以高薪誘騙民眾到海外「工作」的目的地，不只有柬埔寨，「泰國、緬甸、寮國(老撾)、菲律兵(賓)、杜拜都是，這些地方都是詐騙據點」。台灣傳媒更指出，被稱為「豬仔煉獄」的緬甸詐騙基地「KK園區」往往是「人口販運最終站」，不少被高薪誘騙打工的人失去利用價值後，最終被賣至KK園區。