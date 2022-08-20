柬埔寨打工陷阱｜鄧炳強：至今接獲28宗港人求助　入境處增設WhatsApp專線

近期接連揭發有包括港人懷疑赴柬埔寨、緬旬及泰國等地高薪打工變「賣豬仔」事件，惹來高度關注。保安局局長鄧炳強表示，至今接獲28宗港人懷疑被誘騙到東南亞國家的求助個案。換言之較保安局昨晚所指的再增2人。另外入境處的「協助在外香港居民小組」新增WhatsApp專線(852) 5190 8909。

鄧炳強指，28名求助個案中，14人已確認安全，其中10人已返港；至於其餘14人，相信10人在緬甸，4人在柬埔寨。他指，當局一方面在香港進行調查工作，同時與外交部、外交部駐港特派員公署、並透過國際刑警與當地有關當局聯繫，希望盡一切方法進行營救，但由於涉及行動計劃，他不便公開細節及透露實際操作。他說，明白受害人被禁錮可能難以聯繫外界，因此要依靠家人，例如受害人很多時會向家人聯絡以支付贖金，家人可報案。

被問到有關人士回港預約檢疫酒店的問題，鄧炳強說，一切以救人為原則，其他事情都可安排。當局會透過社交媒體、鬧市的大屏幕提醒市民，如有人用不同藉口進行誘騙，應格外小心，亦在機場向前往東南亞的旅客作出提醒。