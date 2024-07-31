柬埔寨港商投資電動車產業　稱香港有優勢可開拓商機

行政長官李家超正率團出訪東盟三國，第二站到訪柬埔寨。當地政府近年銳意發展新能源汽車產業，目標在2030年將電動車數量，由現時約1600輛大幅增加至3萬輛，又計劃未來分階段建立電動車生態系統，包括吸引外資在當地設廠及電動車充電網絡。
比亞迪早前宣布計劃在柬埔寨設廠
本港商人謝立群前年開始與拍檔在當地投資興建電動車充電設施，他指，目前主要為客人安裝家用充電裝置，但已與一間連鎖式加油站達成合作協議，今年第三季起，將開始在其站點鋪裝電動車充電站，逐步擴大業務範圍。謝立群指，電動車在柬埔寨有一定商機，加上當地政府大力推動，相信未來會更普及。他又提到，中國內地電動車龍頭企業比亞迪早前宣布，計劃在柬埔寨設廠，相信會令電動車的成本進一步下調。
同樣在柬埔寨發展的港商丁偉翔，主要與朋友合夥在當地生產傳統汽油電單車，他的公司亦有調撥資源研發生產電動電單車，他認為，柬埔寨現時的整體政策配套尚未算非常成熟，但屬於長線看好的行業，他會做好技術儲備，待市場適合時推出產品。
本港現時已有教授電動車維修保養等的課程
人稱「港產電動車之父」的理工大學前電機工程學系教授鄭家偉指，現時很多香港廠商都有與內地廠家合作，生產電動車電池、充電機等等，香港可借助內地在這方面的技術及優勢，加上柬埔寨對部分車輛的性能要求未必很高，比香港更容易進入市場。他又表示，本港現時已經有教授電動車維修保養等的課程，有條件協助柬埔寨培訓工程或管理人員。
原文刊登於 香港電台