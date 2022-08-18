柬埔寨詐騙｜兩港青赴緬被迫行騙 家屬求助前區議員

遠赴柬埔寨「高薪打工」怎料被「賣豬仔」，甚至轉賣至有「豬仔煉獄」之稱的緬甸「KK園區」，除了有不少台灣人被騙，近日更傳出有港人受騙。入境處指由年初至今共接獲17宗港人求助個案。警方表示，最新確認今年至今收到14宗求助個案，報稱因為誤墮求職或網上情緣等騙局，在外地被禁錮，有關個案與入境處至今收到的17宗求助重疊。油尖旺前區議員余德寶表示，接獲其中兩宗個案的家屬求助。

曾向街坊遊說投資 透露自己被迫行騙

余德寶在一個電台節目中表示，兩名港人均是20多歲男子，今年6月經網上認識的朋友介紹到緬甸打工，但抵達後被要求參與詐騙活動，直至達到指定金額才能離開，余德寶指家屬正向民間組織求助，並已報警。二人的家屬稱他們分別在緬甸KK園區及另一地點，只能不定期取得聯絡，他指家屬透露，二人暫未受惡劣對待，但有情緒不穩狀況；又指有街坊被其中一人遊說投資加密貨幣，最終損失約1萬港元，言談間對方透露被迫行騙。

余德寶指案件雖然涉及境外，但相信犯罪集團在本地亦需要有接頭人協助運作，認為警方可由此入手調查，又促保安局與家屬接觸。他又認為要避免更多人受騙，當局應加強公眾教育。

招聘稱月薪可達 10 萬是不可能

對於不少人因搵工被騙，中小企企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，若招聘聲稱月薪可達10萬，基本上是不可能，呼籲市民提防，小心被騙。他又指，假如港商在當地的廠房招聘本地員工，一般會提供住宿，技術人員月薪約2至4萬港元。