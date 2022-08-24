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2022-08-24 15:29:55

柬埔寨詐騙｜再多一港人被「賣豬仔」累計39宗　組織：有人被騙到泰國旅行被擄走

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再多兩名港人被「賣豬仔」到東南亞，累計41宗。(資料圖片)

再多兩名港人被「賣豬仔」到東南亞，累計41宗。(資料圖片)

東南亞高薪招聘慘變「賣豬仔」的騙案持續。保安局再接獲多一宗港人被誘騙到東南亞國家的求累計收到39。有關注人口販運的組織認本港未有專門法例打擊人口販運，促請政府訂立迫勞動的人口販運罪

21人仍被禁錮緬柬

39名求助港人中，18人已確認安全，當中12人已回港，仍有21人被禁錮在緬甸及柬埔關注人口販賣的組織「希望枝子」表示，接到至少2宗求都是被人帶到緬，其中一人至今仍未回港。

「希望枝子」項目經理黃筱媛指，當中受害人不只是被誘騙，有些是被朋友騙取信任過到泰國旅行，但最終被擄走，有些則誤信網上的招聘廣告，以為真是過去工作，怎料被武力脅持，要求從事非法工作。她認為，只要中間是迫從事剝削工作，懷疑從中謀利，已經算是人口販運形式。

法律學者促設人口販運罪

對於本港未有專門法例打擊販運人口活動，警方只以串謀詐騙罪控告誘騙港人到東南亞工作的騙香港大學法律學院首席講師何佩認為未能反映罪行嚴重性，希望政府立法。她說大部分國家對人口販運罪刑期立法較欺詐嚴重很多，如果被捕人明知道受害人會遇到嚴重人身安全、失去自由，但仍賣他們去當地，很多時這些人犯罪不只是詐騙這樣簡單，而是觸犯人口販運罪。關注本港仍未有人口販運罪，認如果有立法的話，可以有效地就境外發生的罪行，或者都可以納入監管範圍。

黃筱媛表示，只要中間是強迫從事剝削工作，懷疑從中謀利，已經算是人口販運。(新聞截圖) 何佩芝指，大部分國家對人口販運罪刑期立法較欺詐嚴重很多。(新聞截圖)
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