柬埔寨詐騙｜再多一港人被「賣豬仔」累計39宗　組織：有人被騙到泰國旅行被擄走

東南亞高薪招聘慘變「賣豬仔」的騙案持續。保安局再接獲多一宗港人被誘騙到東南亞國家的求助，累計收到39宗。有關注人口販運的組織認為，本港未有專門法例打擊人口販運，促請政府訂立強迫勞動的人口販運罪。

21人仍被禁錮緬柬

在39名求助港人中，18人已確認安全，當中12人已回港，仍有21人被禁錮在緬甸及柬埔寨。關注人口販賣的組織「希望枝子」表示，接到至少2宗求助，都是被人帶到緬甸，其中一人至今仍未回港。

「希望枝子」項目經理黃筱媛指，當中受害人不只是被誘騙，有些是被朋友騙取信任過到泰國旅行，但最終被擄走，有些則誤信網上的招聘廣告，以為真是過去工作，怎料被武力脅持，要求從事非法工作。她認為，只要中間是強迫從事剝削工作，懷疑從中謀利，已經算是人口販運形式。

法律學者 促設人口販運罪

對於本港未有專門法例打擊販運人口活動，警方只以串謀詐騙罪控告誘騙港人到東南亞工作的騙徒，香港大學法律學院首席講師何佩芝認為未能反映罪行嚴重性，希望政府立法。她說大部分國家對人口販運罪刑期立法較欺詐嚴重很多，如果被捕人明知道受害人會遇到嚴重人身安全、失去自由，但仍賣他們去當地，很多時這些人犯罪不只是詐騙這樣簡單，而是觸犯人口販運罪。她關注本港仍未有人口販運罪，認為如果有立法的話，可以有效地就境外發生的罪行，或者都可以納入監管範圍。