柬埔寨詐騙｜再多1宗求助累計38宗 有「豬仔」被網戀「女友」請去旅行

卓孝業：沒有個案是遊客在街上被帶走。（資料圖片）

多名港人被誘騙到東南亞工作，再多一名「豬仔」求助。保安局副局長卓孝業指，截至今早，再接獲一宗懷疑被詐騙到東南亞的求助個案，累計38宗求助，17人已確認安全，當中12人已回港，包括1人昨日抵港。目前仍有11人身處緬甸及10人身處柬埔寨。

卓孝業在一個電台節目中表示，至今收到的38個求助個案中，其中1宗涉及網上情緣。事主與「女朋友」網戀1年，但期間從未親身接觸，甚至連照片也未曾見過。對方不斷向事主借錢，並要求事主開設銀行戶口讓她使用，這名「女朋友」其後聲稱中獎金，邀請事主到泰國遊玩。卓孝業透露，這名事主現已安全回港。

卓孝業：沒有個案是遊客在街上被帶走

卓孝業又表示暫時沒有個案是遊客在東南亞國家的街上被帶走，個案都是事前已經與相關集團取得聯繫，由該集團提供機票及按指示接頭，呼籲市民如到外地旅遊要尋求有信譽的當地旅行社。如果有問題，可向本港駐曼谷經貿辦或中國駐當地使領館求助。

昨日專線有20個訊息為惡作劇

至於WhatsApp求助專線昨日新收到約60個訊息，但當中有20個涉及惡作劇。他表示至今收到共280多個訊息，維持只有4個訊息與東南亞求職誘騙相關，他再次呼籲公眾不要利用有需要人士的求助渠道惡作劇。

