柬埔寨詐騙｜卓孝業籲受害人填表、拍照傳入境處　以確認營救位置

有港人被誘騙到柬埔寨、緬甸等國遭禁錮，事件繼續發酵。保安局副局長卓孝業表示，再收到多3名港人懷疑被誘騙至東南亞國家的求助個案，當中1人相信身處泰國，另外兩人相信身處柬埔寨，據報暫時安全，但人身自由受限。卓孝業在電台節目指出，就這類個案作營救，困難不在於涉及的港人有沒有證件，或者是否符合檢疫安排，而是難以確認位置，亦要得到當地相關機構的協調協作。

可拍照填寫求助表格傳入境處

他呼籲，受害人除了可以致電入境處協助在外港人小組熱線求助外，若能使用流動數據，亦可在入境處應用程式撥打網絡電話；如數據微弱，則可填寫求助表格，不清楚所在地點的人士，可拍照上傳至表格內。他指出，保安局已透過駐當地中國領事館，並經國際刑警向當地執法單位提出協助和跟進，目前局方已牽頭成立專責小組，聯同警務處及入境處應對，動用所有可動用的資源協助在外港人。

將檢視提高緬泰外遊警示需要

卓孝業提到，接下來將是求職高峰期，當局會加強宣傳和教育，透過電台等不同渠道，呼籲市民對一些可疑的工作提高警覺，例如是聘用人和工作性質不清晰的工作。 同時，自昨日起，當局已安排人員在機場東南亞航班辦理登記櫃位，向離港市民宣傳。

至於會否提高相關國家的旅遊警示，卓孝業說會檢視外遊警示的需要，又強調緬甸和泰國的外遊警示，早年已經是黃色，但當時都是針對旅客安全，與現時的情況不同，現在涉及的是有預謀式的詐騙，有別於一般外遊警示的性質。他說，政府已在外遊警示的網頁增加求職騙案的警示。