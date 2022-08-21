柬埔寨詐騙｜民建聯接求助 港人被禁錮緬甸一個月曾被毆打

民建聯立法會議員陳克勤和周浩鼎收到港人被誘騙東南亞國家的求助個案，有受害人Ｘ的母親指兒子於個多月前被人誘騙到緬甸KK園區，受害人曾目睹有人試圖逃走，被打到頭破血流，集團又要求家屬交出幾萬港元贖金才會讓受害人離開。

社交媒體上搵工到泰國被帶到KK園區

民建聯立法會議員陳克勤引述Ｘ的母親指，其成年兒子於社交媒體上找工作，見到「搵快錢」的工作招聘，聯繫後被安排機票到泰國。Ｘ去到泰國後被人帶到緬甸，後來向母親表示被禁錮於KK園區。

受害人已被禁錮一個月，KK園區的守衛沒收他的電話，每日透過WhatsApp與家人作短暫聯絡，但過程被監視，透露每日工作超過10小時；Ｘ表示曾經被毆打，曾目睹有人試圖逃走，被打到頭破血流，集團又要求家屬交幾萬港元贖金才可以離開。 民建聯指，已經就個案聯絡警方及入境處，要求港府及外交部駐港公署盡力營救受害人，要求警方追查航班及社交媒體等資料，緝捕在港同黨。

入境處已聯絡家屬提供支援

陳克勤和周浩鼎接獲個案後，已向保安局長鄧炳強及入境處長區嘉宏反映，均獲答覆稱會認真跟進有關個案。入境處並已即時與家屬聯絡，提供支援。民建聯指亦將有關個案交外交部駐港特派員公署請求協助，公署立即表示會向國家有關部門反映，並承諾協助推動解決。

民建聯盼警方透過航班資料、酒店訂房記錄、社交媒體帳戶/群組追查線索，追緝香港本地的共犯，早日將他們繩之於法；及社交媒體應為求職廣告/招聘群組把關，拒絕刊登或主動移除有可疑的廣告及群組。

