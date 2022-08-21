柬埔寨詐騙｜警拘3男2女 有9人暫未能聯絡

跨國求職詐騙案件近日備受關注。警方於上周五(19日)至今日(21日)期間，以「串謀詐騙」罪拘捕3男2女，年齡介乎17及51歲。當中兩人為骨幹成員，操控另外兩名被捕人，招攬受害人；1名女子則在社交網站發表有關求職詐騙的帖文，警方不排除落案起訴個別人士。

另外，警方至今接獲36人有關跨境詐騙的求助個案，包括32男4女，年齡19至57歲。當局已確認14人安全，其中11人已返港，3人按個人意願暫未返港。另外22人預料仍被禁錮於柬埔寨或緬甸，當中9人近期暫時未能聯絡。

而入境處昨日設立新的whatsapp求助熱線51908909，截至今早累積84個電話求助和52短訊求助，當中4宗涉及求職案件。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東強調，高度關注跨國求職詐騙案件，騙徒以不同藉口，誘騙受害人到東南亞國家，沒收護照並將其禁錮，威脅從事非法工作。 他指，犯罪集團通常透過社交媒體或透過向朋友介紹，去招攬受害人，聲稱東南亞有高報酬、低要求的職位，但受害人到埗落機後即被扣起護照，並送去行騙中心詐騙他人，如果受害人拒絕或工作未達標，往往會受到不人道對待。

何振東指，有受害人得到中國駐當地使領館幫助下逃脫，亦有人自行逃脫或交付贖金。特區政府會透過國際刑警與當地執法部門聯繫，外交部駐港公署亦有協助。