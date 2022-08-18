柬埔寨詐騙｜警方上月曾拍片提醒 柬埔寨打工陷阱 多名港人中招

柬埔寨「高薪打工」陷阱層出不窮，不少台灣人被騙到柬埔寨後淪為詐騙集團成員，甚至被轉賣到有「豬仔煉獄」、「豬仔最終站」之稱，比柬埔寨更恐怖的緬甸詐騙基地「KK園區」，而且受害者被誘騙去的地方不止柬埔寨，還有泰國、老撾、杜拜等地。連香港都證實有人墮入騙局，警方早在上月中於Facebook專頁拍片講述香港年輕人被誘騙到柬埔寨打工的個案，提醒民眾警惕。入境處昨指，今年1月以來共接獲17名港人家屬求助，懷疑家人在泰國、緬甸、柬埔寨或老撾失蹤，其中12人已安全離開當地。

勿輕信學歷不拘高薪工作

警方昨日指出，今年1月以來已接獲12宗求助個案，報稱因誤墮求職及網上情緣等騙局，於外地被禁錮。警方又曾在上月14日及20日，在Facebook專頁「香港警察 Hong Kong Police」，以影片分兩集講述「尋找他方好工的故事．夢醒變咗做騙子？」，指受害人被誘騙到柬埔寨賭城做荷官，月薪20萬港元，無需經驗，還有年終花紅，但抵埗後卻是被禁錮做網絡詐騙，還被沒收護照。受害人深夜偷偷致電香港家人要求報警，經過重重波折才返回香港。

警方呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕，如有任何懷疑，可致電「防騙易」24小時熱線18222，與反詐騙協調中心聯絡。

