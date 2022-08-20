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2022-08-20 13:26:00

柬埔寨詐騙｜鄧炳強：至今接獲28宗港人求助　入境處增設WhatsApp專線

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近期接連揭發有包括港人懷疑赴柬埔寨、緬旬及泰國等地高薪打工變「賣豬仔」事件，惹來高度關注。保安局局長鄧炳強表示，至今接獲28宗港人懷疑被誘騙到東南亞國家的求助個案。換言之較保安局昨晚所指的再增2人。另外入境處的「協助在外香港居民小組」新增WhatsApp專線(852) 5190 8909。

柬埔寨打工陷阱本港再增2個案，鄧炳強：至今接獲28宗港人求助。(電視截圖)

柬埔寨打工陷阱本港再增2個案，鄧炳強：至今接獲28宗港人求助。(電視截圖)

鄧炳強指，28名求助個案中，14人已確認安全，其中10人已返港；至於其餘14人，相信10人在緬甸，4人在柬埔寨。他指，當局一方面在香港進行調查工作，同時與外交部、外交部駐港特派員公署、並透過國際刑警與當地有關當局聯繫，希望盡一切方法進行營救，但由於涉及行動計劃，他不便公開細節及透露實際操作。他說，明白受害人被禁錮可能難以聯繫外界，因此要依靠家人，例如受害人很多時會向家人聯絡以支付贖金，家人可報案。

被問到有關人士回港預約檢疫酒店的問題，鄧炳強說，一切以救人為原則，其他事情都可安排。當局會透過社交媒體、鬧市的大屏幕提醒市民，如有人用不同藉口進行誘騙，應格外小心，亦在機場向前往東南亞的旅客作出提醒。

入境處Whatsapp求助專線5190 8909。(入境處網頁)

入境處Whatsapp求助專線5190 8909。(入境處網頁)

入境處WhatsApp求助專線5190 8909

入境處「協助在外香港居民小組」現已設立WhatsApp專線(852) 5190 8909，方便求助人士與小組聯絡。入境處網站所示，常設的三個主要求助途徑，包括致電24小時求助熱線、下載入境處手機APP以網絡數據致電求助，或提交網上求助表格。其後有報道引述受害港人指由於人身自由受限制，只有工作期間或可使用WhatsAppTelegram等通訊軟件，希望港府設立網上即時通訊專線等渠道求助。

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