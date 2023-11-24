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2023-11-24 14:40:09

柴灣停車場半年兩宗車主遭刀賊搶劫 3雙程證男口岸落網今提堂

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柴灣停車場半年兩宗車主遭刀賊搶劫 3雙程證男口岸落網今提堂(警方FB直播)

柴灣停車場半年兩宗車主遭刀賊搶劫 3雙程證男口岸落網今提堂(警方FB直播)

柴灣常安街一個露天停車場本年521日及上周日(1119)先後發生兩宗行劫案，兩名事主泊車後遭匪徒持刀行劫及被鞋帶綑綁，共被劫去4.8萬港元。警方過去兩日拘捕3名介乎3452歲的持雙程證來港男子，均報稱來自江西，並起回部分贓款。3人將被落案起訴串謀行罪，今日(24)下午在東區裁判法院提堂。消息透露，他們分別嘗試在中港碼頭及其他口岸欲離境時遭拘捕。

 

 

柴灣停車場半年兩宗車主遭刀賊搶劫 3雙程證男口岸落網今提堂(警方FB直播) 柴灣停車場半年兩宗車主遭刀賊搶劫 3雙程證男口岸落網今提堂(警方FB直播)

報稱來自江西   欲離港時遭拘捕

警方於521日晚上約9時接報，一名59歲男子在常安街停車場泊車後，被兩名持刀男子行劫，期間事主被帶回車內並被鞋帶捆綁手腳，賊人逼令事主講出提款卡密碼，其中一人提款後會合同夥逃去，事主自行鬆縛後報警，被劫去1.8萬元港幣及400元人民幣，其後自行鬆綁報警求助。

鞋帶綁獨行司機掠財物

另一宗案件發生於上周日(1119)晚約8時半，一名46歲男子將貨車泊於常安街停車場後，被3名從車罅衝出的男子拳打腳踢並搶去其腰包，賊人擬以鞋帶捆綁事主時，他反抗躲入車底，賊人隨即逃去，受害人除被劫去2.8萬港元及2,000元人民幣外，並被毆傷面部需送院，其後於星期三（22日）出院。

詢問是否某一個人 圖誤導為追債尋仇

警方調查期間發現兩名受害人被劫前均被詢問是否某一個人，相信為企圖誤導警方調查，令人以為事主可能被人追債或尋仇。但警方在案發現場發現重要證物，鎖定兩案屬同一幫匪徒所為，經深入調查及翻看大量閉路電視後，成功鎖定目標人物，並於星期三至四（2223日）拘捕3名由江西到港持雙程證內地男子，被捕人年齡介乎3452歲，警方並在3人身上起回約2,000元港幣及約3,000元人民幣，相信是第二宗案件的贓款，警方會繼續調查3人有否涉及其他同類案件。

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