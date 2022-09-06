柴灣公屋後樓梯藏過百發子彈 揭男子3D打印自製手槍部件 警拘4人

警方於周日(4日)晚上8時許接報，指柴灣一公共屋邨的後樓梯間有懷疑彈藥。探員到場後發現一個黑色膠袋，內裝有3盒、共138發的9毫米子彈，隨即向附近住戶作出調查。警方其後於現場，以無牌藏有槍械或彈藥拘捕一名31歲姓朱男子，並在其住宅發現多3個彈匣、多個3D打印而成的手槍部件、一部3D打印機、2部電腦，以及1一隻載有手槍3D打印藍圖的USB。

案件轉交有組織罪案及三合會調查科跟進，昨再拘捕多3人，包括首名被捕人的36歲女友；又採取埋伏行動，拘捕1名準備在後樓梯取子彈匣的25歲男子，並在其家中搜出5套懷疑3D打印的手槍部件、9粒子彈、4把軍刀及3個防毒面具，並拘捕與他同住的33歲男子。

正調查藍圖來源及犯案動機

有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉表示，被捕的3男1女罪名包括，無牌藏有槍械或彈藥、串謀無牌藏有槍械或彈藥，以及藏有攻擊性武器。31歲被捕男子任職裝修工程工作，其36歲女友則從事餐飲業。另外兩名被捕的25歲及33歲男子同住，其中25歲男子從事IT工作，33歲男子為的士司機。伍仲偉稱，仍在調查手槍藍圖的來源，製作動機及用途；至於搜出的子彈為正常廠家出產，未知來源。他指調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

警方提醒，縱使是3D打印機所打印的槍械部件，法律定義上仍有機會被視為槍械，而非法藏有這些部件或違反法例，最高可判囚14年。