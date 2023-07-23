柴灣過渡房屋喜越接受申請 料每月租金2400至3887(附申請方法及單位內部照片)

柴灣常安街過渡房屋項目「喜越」即日起接受申請，為港島區首個組合過渡房屋項目。項目由房屋局資助興建、社協營運，提供 103 個單位(102 個 1 至 2 人獨立單位及 1 個無障礙單位)，位面積介乎169至328呎，租金由2400至3887元，基本租期最少3年，最快今年第4季竣工及入伙。社協指，正招募輪候公屋滿三年或未輪足三年但有急切住屋需要的基層。

東區劏房呎租中位數達52元

社協指，根據統計處最新報告，東區的分間樓宇住戶數目（5796 個）冠絕港島區，並排行全港第五，僅次於深水埗、油尖旺等。該會於本月10至16日搜集 53 個東區劏房資料。1 至 2 人居住的劏房面積中位數為120呎，與 2021 年全港居於分間樓宇住戶的居所面積相若。但東區劏房租金中位數為 6,000 元，呎租中位數高達 52 元，遠高於較全港分間樓宇中位數的 42.4 元。

受訪樣本中，有72%及 68%以每度/每立方作單位，收取水電費，每立方水的中位數為12 元。電費按度計算，最高收取 2.1 元，中位數為 1.7 元，高於社協今個月初發布的水電費研究（集中九龍西的不適切居所，每度電中位數為 1.6 元）。