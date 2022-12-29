柴灣20歲青年疑涉援交妹劫案被追捕 爬窗墮樓命危（更新）

【17:30更新】警方表示，警員今日(29日)在柴灣區一單位調查期間，發現一名20歲姓葉本地男子在該單位大廈外牆攀爬，其間懷疑失足墮下。該名男子昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，情況危殆。他亦涉嫌與「串謀行劫」案有關。至於同案被捕的3名男子及2名女童，年齡介乎16至20歲，已被暫控合共2項「串謀行劫」罪，案件將於明日(30日)於九龍城裁判法院提堂。另外兩名分別20歲及17歲的被捕男子及被捕女童則已獲准保釋侯查，須於明年1月中旬向警方報到。

【11:10更新】一名姓葉20歲男子，懷疑與本月初一宗援交妹劫案有關，疑被追捕爬窗墮樓送院。該名男子住在 柴灣漁灣邨漁順樓一個高層單位，今日清晨6時許，負責該案的西九龍總區刑事部探員，到上址採取拘捕行動。該名男子疑畏罪逃遁，爬出窗企圖跳樓，現場消息稱，該男子由16樓單位的窗口，一直攀爬至一樓水渠位，沿水渠一直行至簷篷位，沿簷篷行至毗連的漁豐樓，再攀爬上漁豐樓7樓天台，沿天台直跑至漁安樓天台位置，一躍而下，倒卧地面，他手部受傷，仍有知覺，被送往東區醫院救治。探員正在現場調查事件。