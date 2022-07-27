柴犬遭壓地狂掙扎悲鳴 主人辯稱教狗 涉虐待被捕

近日網上流傳一段懷疑虐待動物影片，一名身穿背心的男子在宋王臺遊樂場的寵物公園「調教」一隻黑色柴犬，期間曾單手叉向狗狗頸部，又將其按壓在地面，柴犬發出悲鳴。警方主動調查事件，並於昨日在牛池灣拘捕一名涉案39歲男子。

九龍城警區動物罪案專隊主管陳智超督察昨交代案情指，近日網上流傳一段長約30秒短片，一名男子涉嫌於宋王臺一寵物公園內暴力對待一隻柴犬，行為令人髮指。經主動調查後，鎖定疑犯身份，並在昨日拘捕報稱任司機的39歲男子，涉嫌「殘酷對待動物」罪。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人因胡亂或不合理行為，導致任何動物受到任何不必要的痛苦，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。網民日前在Facebook群組「香港貓狗及寵物報料區-(義工/被虐/失蹤/目擊/領養)」發文及上載短片︰1名身穿灰色背心、黑色短褲，拉下口罩的男子於上周四(21日)晚上約10時，在宋王臺遊樂場寵物公園曾單手叉向狗狗頸部，並按於地上，柴犬期間不斷掙扎，男子大喝「stop」，柴犬無助地發出淒厲叫聲。拍片者表示，片中男子聲稱自己在「教緊狗」，又指他並非第一次這樣「教狗」，還有很多奇招，拍片者質疑是虐待多於訓練，「我點睇都睇唔出係教緊隻狗囉，我覺得佢係將佢嘅不滿宣洩喺隻狗度囉」。