校內建鐵路教室助言語治療 鐵路迷學生：願望成真！

俗稱「烏蠅頭」的東鐵線12卡列車今年5月退役，結束40年歷史任務，不過其車廂裝置就延續教育使命。炮台山循道衛理中學今年中獲港鐵捐贈退役車廂的裝置，在校內搭建了一間以鐵路為學習主題的「鐵路教室」，期望將鐵路元素融入各學科教材，助學生改善社交及溝通技巧。有鐵路迷學生對教室成立感興奮，認為可增加學習興趣；亦有學生成為交通大使後，提高了待人接物能力。

鐵路教室的設計圖由副校長一手包辦，過程中鐵路迷學生亦積極提供意見，期間校方更到火炭何東樓車廠實地考察退役列車，讓教室的設計更臻完善。馮表示，學校無足夠空間容納整個車卡，加上運費高昂，因此只揀選了車廂部分裝置和零件，包括座位、吊環扶手、頭等車廂分隔門、滅火箱和地氈。中一生蔡志遠憶述，「我曾經打算將來成為學生會會長，藉此作為同學與校方橋樑，向校方提出設立鐵路教室，沒想到一個星期後，這個願望能夠提早實現，好開心好驚喜！」

炮循是一間以照顧有特殊學習需要學生的基督教主流中學，主張體驗式學習，學校有20多個主題課室，繼早年落成的巴士教室，今年10月新增鐵路教室，副校長馮偉健表示，學校一直透過不同主題場景幫助學生學習，留意到不少自閉症學生十分喜歡交通工具，尤其是巴士和鐵路，「早前屯馬綫及沙中綫開通，看到不少同學都是鐵路迷，令我們思考如何藉此當作一個起點，融入教學。」於是透過港鐵「退役列車保．傳先導計劃」延續零件第二生命，亦讓有特殊學習需要(SEN)及熱愛鐵路的學生，寓學習於興趣。

創意教室打開語障學生話匣子

教室設計模擬鐵路的真實情景，將鐵路元素融入各學科教材和活動，中六生林子峰舉例指，數學老師會藉此來教授速率及相關課題；語文科老師在車廂內與學生進行地名配對及路線規劃，言語治療師亦利用車廂場景進行言語治療訓練。馮希望，利用學生對該事物的興趣引導他們更多交談，「有些同學十分寡言，難表達自己，但因對鐵路感興趣，來這裏上課就會滔滔不絕，經言語治療後更有明顯進步，由嚴重語障改善至中度語障。」

鐵路教室內亦展示學生的作品，其中2幅圖畫來自鐵路迷蔡志遠，圖畫顯示了香港未來鐵路發展的願景圖，遠至離島南丫島，路線錯綜複雜，有逾百個車站名，不過蔡同學表示僅用了半日繪畫，「我不用草稿，腦中好似植入了一個交通發展裝置，全港港鐵站名都識背。」他對於鐵路的熱愛不限於香港，同時有個偉大的夢想，「我想成為世界性的鐵路設計師，希望帶動鐵路發展，令全國和全世界的市民都得到方便。」

學校又就此設立了「交通大使」，希望學生利用所學招待來賓，增加實習和接觸外來人的機會，中二生何嘉曜表示，早前擔任課室開幕儀式的司儀時，心情十分緊張，「一開始台詞講得甩甩咳咳，但後來逐漸適應後就開始順暢，真係幫助到我提升溝通以及待人接物的能力。」

校方指，鐵路教室不只是一個上課地點，亦是校內一班小鐵路迷的基地，同學間互相交流鐵路資訊，增進友誼，亦進一步提高了學生的學習興趣及社交溝通能力，期望最終學生能與社會接軌，把興趣變為終身職業，自立於社會。