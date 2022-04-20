校園防疫｜防護中心：暫無停課硬指標 復課15師生快測陽性

首次提早於3月放的「暑假」轉眼結束，小學昨日起分階段恢復半日面授課堂，學生上學前要做快速測試，有校長指運作順利，忘記做檢測的同學可以即場補做。衛生防護中心就指暫時無任何學生在校內感染，昨日收到2名本地小學的學生及國際學校13名師生呈報快速測試結果陽性，他們都沒有回校上課，相信呈報制度有助減低學校傳播風險。

昨日是復課後首日上課日，衛生防護中心總監徐樂堅表示，共有52間本地小學和65間國際學校恢復面授課堂，最新涉及學校的確診呈報包括2名來自不同小學的學生；餘下13人來自國際學校，包括1名教師，以及12名同校學生，他們大部分分布在不同級別，估計是在社區或家庭感染，不排除他們相互認識，在假期有接觸；由於全部都無上課，中心毋須特別調查。

留意不尋常情況防瞞報

徐樂堅又指，會持續公布學生感染個案，並調查感染涉及校園、社區還是家庭感染。如果是校內出現爆發，最壞情況下可能要部分班級停課，但現時沒有停課的硬指標。他又補充指，社區現時每日仍錄得數百宗病例，有學校出現個案並不意外，防護中心會留意有否不尋常情況，亦會與教育局等部門協調，確保學校或家長不會瞞報。

學生入校園前須探熱潔手

相隔約3個月再重返校園，元朗一間學校就要求學生入校園前先探熱及使用潔手液，並且要讓老師檢查快速檢測結果記錄表，陰性才可以上課室。荃灣商會學校一群高小學生就難掩興奮的心情，有學生表示「很開心可以與老師同學見面。」亦有學生期待復課後努力讀書，為升中作準備。家長張女士就稱，知道做檢測需時，特意安排女兒早半小時起床。不過，仍有「蝦碌」學生不知道要做快測，笑指「學校應該有喺班群講，但我冇睇到」，唯有在學校操場立即補做。校長周劍豪形容，首日情況比預期中順利，只有10位學生未能出示附家長簽名的檢測陰性表格。