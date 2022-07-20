校巴司機保母染疫 17名幼園生要停課

香港靈糧堂幼稚園有校巴司機和保母確診，乘搭該車的17名學生要暫時停課。(鍾式明攝)

再有學校的校巴出現新冠肺炎確診個案，銅鑼灣香港靈糧堂幼稚園一輛校巴有司機和保母染疫，衛生防護中心為審慎起見，要求乘搭該車的17名學生暫時停課。昨合共有489宗學生和教職員陽性個案呈報，當局形容每日師生陽性比例與社區相若，又重申政府現無意收緊社交距離措施。另外，本港昨多4名患者離世，醫管局料其中一人為二次感染。

本港昨增3,256宗確診，包括237宗輸入個案，有385間學校呈報485宗學生和教職員陽性個案。香港靈糧堂幼稚園F1校巴一名司機和一名保姆染疫，乘搭的17名不同班別上午班學生雖未有人確診，但當局建議他們暫不要回校上課。

大埔有小學累計3班現多宗個案

大埔港九街坊婦女會孫方中小學2B班有3名學生確診，是該校近日有多宗個案的第三個班別。衛生防護中心已建議該班停課，又稱初步未見3班有課外活動、聚集或互相傳播的情況，會繼續觀察和調查。

昨公布要停課的個別班別，還包括匡智屯門晨曦學校P3班、中華基督教會基慧小學(馬灣)3B班和洪水橋可道中學2A班等。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，建議個別班別停止面授乃防止學校出現大爆發，但強調每日都有約70萬名師生做快速測試，佔全港人口約十分之一，對比全港每日約3,000宗個案，認為兩者比例相若。她預料，單日個案數約兩周就會翻倍，憂慮會再次影響醫療服務，惟重申港府無意收緊社交距離措施。

99歲死者生前無長期病

公立醫院多4名患者離世，包括一名沒有長期病患的99歲老婦，她在家快測呈陽性後入急症室，核酸檢測CT值17.3，她其後出現病徵和情況惡化，延至前日離世。醫管局總行政經理李立業被問到其死因是否與新冠肺炎有關時，僅稱未有太多資料提供。

死亡個案還包括一名92歲院舍女院友，她本月4日入院時發燒和氣促，初時核酸檢測CT值30，兩日後檢測CT值跌至25，李立業認為患者是社區的二次感染個案。第五波疫情至今，本港累計9,231宗死亡個案。