校際合唱節完滿舉行　師生疫後重聚舞台參與數目增5倍

第六屆香港校際合唱節(下稱合唱節)的多項大型活動已於昨日(5日)完滿舉行，今屆合唱節共吸引逾 170 個合唱團及逾 1萬名中、小學生及音樂教育工作者參與多項合唱活動，參與的合唱團數目比上屆的30多隊增加超過5倍，反應熱烈，反映本港學校合唱團對合唱比賽及表演的需求殷切。

邀請海外專家來港交流

合唱節在本年1月至2月期間，先後舉辦了15場比賽暨大師班、4場大型學校合唱團大師班、大匯演音樂會，以及音樂老師及指揮工作坊等多項活動供師生參與，並邀請海外國家及地區的合唱專家來港，促進國際合唱交流，將海外合唱體驗帶到香港學界，讓學生即使身在香港，仍能感受國際合唱節的氣氛及文化。

而在昨日的閉幕禮暨主題演講，大會邀請到藝發局行政總裁周蕙心擔任主禮嘉賓。而香港校際合唱團亦於典禮上，為兩首委約曲目《未得住未曾住》及《一起再唱》作世界首演。

劉灝顯：大家都很珍惜闊別3年機會

香港校際合唱節藝術總監劉灝顯指，隨著疫情放緩，今屆合唱節大部分活動恢復實體，師生在舞台上重聚，大家都很珍惜闊別3年的機會。他稱大會今屆邀請到來自美國、紐西蘭、匈牙利及馬來西亞的海外合唱專家，與本地合唱專家一同擔任比賽評審、工作坊講者等，促進彼此交流及互動，形容機會難能可貴。他衷心感謝各界鼎力支持香港校際合唱節2023的各項活動，特別感謝資助的藝發局持續支持。

大會補充，本屆合唱節的活動尚未完結，合唱節即將與兒童癌病基金合作，舉行第二屆線上合唱團，藉活動推廣共融，讓本港學生及大眾加深對癌病兒童的認識，隨後將於暑假舉行國際夏令音樂營，來自紐西蘭的合唱專家將重臨香港，主持音樂營，為學生帶來新的合唱體驗。