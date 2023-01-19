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2023-01-19 11:57:44

核酸檢測預約｜檢測站排長龍政府籲市民先預約　即睇10個人流較少檢測點預約實況 (持續更新)

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連日來大批市民到社區檢測中心或檢測站，為前往內地接受核酸檢測。(李睿哲攝)

連日來大批市民到社區檢測中心或檢測站，為前往內地接受核酸檢測。(李睿哲攝)

農曆新年將至，香港多個社區檢測站大排長龍。社區檢測中心網站新增「人流較少的檢測點」，政府今早（19日）更新列出全港10個人流較少檢測中心，當中包括港島區柴灣怡盛街、小西灣社區會堂、九龍區土瓜灣體育館、油麻地鴉打街臨時遊樂場、九龍城亞皆老街遊樂場、新界區粉嶺和興社區會堂、大窩口社區中心等等。政府強烈建議檢測人士，宜先在網上查看不同檢測中心或檢測站的最新預約情況，並在檢測前於網上進行預約。

港島

  • 柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）
  • 小西灣社區會堂

九龍

  • 土瓜灣體育館（近土瓜灣站 A 出口）
  • 油麻地鴉打街臨時遊樂場（近油麻地站 C 出口）
  • 九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站 B1 出口）

新界東

  • 粉嶺和興社區會堂

新界西 

  • 大窩口社區中心
  • 葵涌新區公園（近葵興站 D 出口）
  • 青衣長發社區中心
  • 荔景社區會堂（近荔景站 A 出口）
深水埗檢測站有約200市民排隊至凌晨，一度鼓譟。(電視截圖)

深水埗檢測站有約200市民排隊至凌晨，一度鼓譟。(電視截圖)

另外，政府公布今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單，未有預約的人士不會獲得服務，因此未有預約者今日請不要前往該些檢測中心／檢測站。

今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單：

  • 灣仔禮頓山社區會堂
  • 堅尼地城社區綜合大樓
  • 中環愛丁堡廣場
  • 修頓遊樂場
  • 北角汽車渡輪碼頭遊樂場
  • 西湖里遊樂場
  • 維多利亞公園音樂亭
  • 油塘社區會堂
  • 深水埗白田社區會堂（白雲街白田社區綜合大樓地下）
  • 觀塘牛頭角道體育館
  • 麥花臣遊樂場籃球場
  • 楓樹街遊樂場
  • 何文田公園
  • 觀塘秀明道公園
  • 坪石邨黃石樓旁籃球場
  • 藍田配水庫遊樂場
  • 翠屏道6號觀塘遊樂場
  • 九龍公園小型足球場
  • 大角咀櫸樹街
  • 沙田瀝源社區會堂
  • 大埔太和體育館
  • 馬鞍山遊樂場硬地足球場
  • 沙田大會堂廣場
  • 大埔中央廣場
  • 火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場
  • 車公廟體育館開放空間
  • 鄉事會街2號大埔社區中心籃球場
  • 聯和墟遊樂場
  • 保榮路遊樂場天幕下

政府提醒市民，可到各區的社區檢測中心及社區檢測站進行檢測：https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/info

為盡量減少等候時間，政府強烈建議檢測人士在網上查看不同檢測中心／檢測站的最新預約情：https://booking.communitytest.gov.hk/zh-HK/，揀選就近但人流較少的檢測中心／檢測站進行檢測。如個別檢測中心／檢測站當天的自費服務已滿額，檢測人士可選擇到其他檢測中心／檢測站進行檢測。

市民宜預先在網上預約檢測服務時段，以確保能夠適時進行檢：https://booking.communitytest.gov.hk/form/index_tc.jsp

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