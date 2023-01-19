核酸檢測預約｜檢測站排長龍政府籲市民先預約　即睇10個人流較少檢測點預約實況 (持續更新)

農曆新年將至，香港多個社區檢測站大排長龍。社區檢測中心網站新增「人流較少的檢測點」，政府今早（19日）更新列出全港10個人流較少檢測中心，當中包括港島區柴灣怡盛街、小西灣社區會堂、九龍區土瓜灣體育館、油麻地鴉打街臨時遊樂場、九龍城亞皆老街遊樂場、新界區粉嶺和興社區會堂、大窩口社區中心等等。政府強烈建議檢測人士，宜先在網上查看不同檢測中心或檢測站的最新預約情況，並在檢測前於網上進行預約。

港島

柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）

小西灣社區會堂

九龍

土瓜灣體育館（近土瓜灣站 A 出口）

油麻地鴉打街臨時遊樂場（近油麻地站 C 出口）

九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站 B1 出口）

新界東

粉嶺和興社區會堂

新界西