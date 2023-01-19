核酸檢測預約｜檢測站排長龍政府籲市民先預約　即睇10個人流較少檢測點預約實況 (持續更新)

【14:50更新】農曆新年將至，香港多個社區檢測站大排長龍。社區檢測中心網站新增「人流較少的檢測點」，政府今早（19日）更新列出全港10個人流較少檢測中心，當中包括港島區柴灣怡盛街、小西灣社區會堂、九龍區土瓜灣體育館、油麻地鴉打街臨時遊樂場、九龍城亞皆老街遊樂場、新界區粉嶺和興社區會堂等。政府強烈建議檢測人士，宜先在網上查看不同檢測中心或檢測站的最新預約情況，並在檢測前於網上進行預約。
10個人流較少檢測中心
港島
- 柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）
- 小西灣社區會堂
- 利東社區會堂（近利東站B出口）
九龍
- 土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）
- 油麻地鴉打街臨時遊樂場（近油麻地站C出口）
- 九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）
新界東
- 粉嶺和興社區會堂
- 上水保榮路遊樂場天幕下
- 鄉事會街2號大埔社區中心籃球場（近大埔墟站A出口）
- 火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場（近火炭站D出口）
新界西
- 天水圍天柏路公園
- 大窩口社區中心
- 葵涌新區公園（近葵興站D出口）
- 興芳路遊樂場硬地足球場（近葵芳站D出口）
- 葵涌石排街公園
- 青衣長發社區中心
- 青衣游泳池外空地（近青衣站C出口）
- 荔景社區會堂（近荔景站A出口）
另外，政府公布今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單，未有預約的人士不會獲得服務，因此未有預約者今日請不要前往該些檢測中心／檢測站。
今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單：
- 灣仔禮頓山社區會堂
- 堅尼地城社區綜合大樓
- 中環愛丁堡廣場
- 修頓遊樂場
- 北角汽車渡輪碼頭遊樂場
- 西湖里遊樂場
- 維多利亞公園音樂亭
- 深水埗白田社區會堂
- 楓樹街遊樂場
- 麥花臣遊樂場籃球場
- 何文田公園
- 油塘社區會堂
- 觀塘牛頭角道體育館
- 觀塘秀明道公園
- 坪石邨黃石樓旁籃球場
- 藍田配水庫遊樂場
- 翠屏道6號觀塘遊樂場
- 九龍公園小型足球場
- 大角咀櫸樹街
- 大埔太和體育館
- 大埔中央廣場
- 馬鞍山遊樂場硬地足球場
- 烏溪沙站公共運輸交匯處
- 沙田瀝源社區會堂
- 沙田大會堂廣場
- 車公廟體育館開放空間
- 聯和墟遊樂場
- 上水單車匯合中心
政府提醒市民，可到各區的社區檢測中心及社區檢測站進行檢測：https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/info。
為盡量減少等候時間，政府強烈建議檢測人士在網上查看不同檢測中心／檢測站的最新預約情：https://booking.communitytest.gov.hk/zh-HK/，揀選就近但人流較少的檢測中心／檢測站進行檢測。如個別檢測中心／檢測站當天的自費服務已滿額，檢測人士可選擇到其他檢測中心／檢測站進行檢測。
市民宜預先在網上預約檢測服務時段，以確保能夠適時進行檢：https://booking.communitytest.gov.hk/form/index_tc.jsp。