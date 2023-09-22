根德園幼稚園九龍塘創校近60年　因家庭移民等因素3年後停辦

1966年創辦的私立幼稚園、位於九龍塘的根德園幼稚園宣布3年後停辦，指香港幼兒園目前面對強勁的阻力，包括出生率跌至歷史新低，加上學校的目標客群、年輕家庭移民成風，本學年入讀K1的新生有300人，比上一學年的500 人下跌達40%，成爲不可忽視的問題。同時學校74人的教職員隊伍中，有30%已屆或接近退休年齡，包括校監、校長、管理層及資深教師。因上述因素，認為無法繼續提供家長期望的教育品質，經過審慎考慮後作出停辦的艱難決定，並已通知教育局。

學生能在 根德園完成3年課程

根德園幼稚園創辦人兼校監黃慧嫻向家長發信，指根德園會在未來3個學年分階段停辦，本學年是最後一屆K1，不再招收K1新生。如果下學年有至少400名學生，會繼續在下學年提供K2及K3課程。而如果在2025至26學年有至少200名學生，會繼續提供K3課程，學校最遲會在2025至26年停辦。學校認為3年分階段停辦的安排較能顧及目前現讀生之福祉，使每位學生能完成完整的3年課程。

黃慧嫻稱心情既依依不捨，又充滿感激和恩惠，感恩根徳園一直能持之以恆、貫徹始終地提供優質的幼兒教育，服務社會近60年，培育了無數學子。她指教職員一直以來盡心盡力、悉心教導及照顧每一位學童，教師隊伍中大部分均在根德園開始教學生涯，也有大部分老師在根德園服務至退休，根德園的成就，教職員是功不可沒，向他們致以最衷心的謝意。黃又向近60年以來，3萬多位畢業生的家長表達最深摯的感謝，感謝他們的信任及支持，把孩子的早期教育交託給根德園。