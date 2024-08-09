桂冠論壇和芭蕾舞團系統入侵事故 公署裁定違私隱條例

私隱專員公署完成對香港桂冠論壇委員會及香港芭蕾舞團，去年9月資料外洩事故的調查，裁定他們沒有採取切實可行步驟，確保涉事個人資料受保障，違反《私隱條例》。私隱專員已向桂冠論壇和芭蕾舞團送達執行通知，指示採取措施糾正違規事項。

桂冠論壇於去年9月向公署通報，電腦系統及檔案伺服器遭受勒索軟件攻擊，外洩事件影響的人數有8,122人，包括電子通訊訂閱戶、青年科學家申請人、邵逸夫獎得獎者等。公署指，桂冠論壇的資訊系統管理有欠妥善，包括其防火牆的韌體已過時並存在多嚴重漏洞、防毒軟件的病毒資料庫自2019年起不曾更新；對服務供應商採取的資料保安措施缺乏監察、欠缺資訊保安政策及指引和缺乏適當的數據備份方案，都是導致外洩事件發生的主因。