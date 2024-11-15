桃芝路徑頗接近 香港天文台︰須發8號波 萬宜下周或闖本港400公里

雖然打風，但風勢和雨勢不算太大。(蘇文傑攝)

一波未定，一波又起！熱帶氣旋「桃芝」周三晚逼近，天文台發出8號風球，是二戰後年內最遲發出的8號風球，亦是繼1954年後再度在11月發出多於一次熱帶氣旋警告信號。雖然桃芝剛「逃之夭夭」遠離香港，但位於西北太平洋的熱帶氣旋「萬宜」將逐步增強，於下周初進入南海中北部，料下周二早上逼近或闖本港400公里範圍，本港下周初期會有驟雨。

天文台在網誌「天氣隨筆」指，雖然相對超強颱風「銀杏」，桃芝在靠近華南沿岸時強度明顯較弱，但由於路徑頗為接近香港，令本港受其北面的烈風區威脅，天文台需要在周三(13日)深夜發出8號烈風或暴風信號。