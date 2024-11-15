桃芝路徑頗接近 香港天文台︰須發8號波 萬宜下周或闖本港400公里

一波未定，一波又起！熱帶氣旋「桃芝」周三晚逼近，天文台發出8號風球，是二戰後年內最遲發出的8號風球，亦是繼1954年後再度在11月發出多於一次熱帶氣旋警告信號。雖然桃芝剛「逃之夭夭」遠離香港，但位於西北太平洋的熱帶氣旋「萬宜」將逐步增強，於下周初進入南海中北部，料下周二早上逼近或闖本港400公里範圍，本港下周初期會有驟雨。
天文台在網誌「天氣隨筆」指，雖然相對超強颱風「銀杏」，桃芝在靠近華南沿岸時強度明顯較弱，但由於路徑頗為接近香港，令本港受其北面的烈風區威脅，天文台需要在周三(13日)深夜發出8號烈風或暴風信號。
中大畢業禮受風暴影響延至周日舉行
天文台預告將於周三晚發8號風球後，多間機構宣布原訂周四舉行的活動將取消或延期；當中中大取消昨早在「百萬大道」舉行畢業禮，有畢業生感惋惜，並在中大社交平台大量留言要求學校補辦，中大於昨日下午指，考慮包括場地安全及其他相關因素，並徵詢各書院意見後，因颱風原因未能舉行的大學畢業典禮，以及其他六所書院畢業禮，將延期至周日(11月17日)舉行。
桃芝昨清晨在香港以南約130公里內掠過，其後逐步減弱及遠離本港，本地風力亦逐漸緩和；天文台發出8號風球11個小時後，於昨早10時20分改發3號風球。上班族須重返工作崗位，各主要公共交通工具恢復正常服務，並加密班次，接載上班和上學的人潮。
風暴期間，當局合共收到13宗塌樹報告，但無收到山泥傾瀉或水浸報告。一名女子疑受風暴影響受傷須到公立醫院急症室治療。
桃芝遠離，市民仍不能鬆懈，位於西北太平洋的熱帶氣旋萬宜會在下周初進入南海中北部，一股達強風程度的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，兩者共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大。根據天文台最新的預測移動路徑圖顯示，萬宜將於下周一(18日)以颱風級別進入本港800公里範圍，並在下周二(19日)早上逼近本港400公里範圍，預料中心附近最高持續風速為每小時130公里。天文台呼籲市民密切留意天文台最新天氣預測，為可能出現的不穩定天氣做好準備。
另外，位於呂宋附近的熱帶氣旋「天兔」會在昨日至今日橫過呂宋海峽，進入本港800公里範圍內。天文台預計，天兔與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大，隨後會轉往東北方向，移向琉球群島一帶，並逐漸減弱。