桃芝逼近 明最近本港 掛8號波存變數 天兔生成 首度11月四颱共舞

踏入11月，本港仍不斷受颱風威脅。剛送走「銀杏」，又迎來另一熱帶氣旋「桃芝」，亞洲東部、西北太平洋地區更首次同時出現4個風暴「四颱共舞」。天文台表示，強烈熱帶風暴桃芝逐漸靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力今日逐漸增強，並考慮今日下午改掛3號波；預料明日桃芝貼近本港200公里範圍，屆時會視乎風勢和強度，考慮會否改掛更高信號。
天文台表示，與桃芝相關的強風區，今早仍與珠江口保持相當距離，一號戒備信號會至少維持至今日正午12時。不過，隨著桃芝逐漸靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力會在今日稍後逐漸增強，桃芝的外圍雨帶亦會影響沿岸地區。天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。
根據天文台熱帶氣旋預測路徑圖，桃芝將在明日凌晨5時最接近本港，將在本港以南約200公里轉向偏西方向掠過。天文台表示，會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要改掛8號風球。
明日狂風驟雨 離岸及高地風力達8級
受桃芝的外圍雨帶影響，天文台預測，今日漸轉多雲，稍後有幾陣驟雨及狂風。隨著桃芝靠近本港，天氣將進一步惡化。天文台預料明日大致多雲，間中有狂風驟雨，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止水上活動。風力方面，初時離岸及高地達8級，而一般地區吹5至6級的東至東北風。至於周五及六天氣料好轉，周五日間部分時間天色明朗，周六短暫時間有陽光。
西北太平洋連產4颱風
此外，集結在西北太平洋雅浦島附近的熱帶低氣壓，昨凌晨生成，並增強為熱帶風暴「天兔」，預計將朝菲律賓東方海面移動。意味著加上原有的銀杏、桃芝、萬宜，創下西北太平洋地區首度在11月同時「四颱共舞」的紀錄。
根據天文台日前的「天氣隨筆」，在11月發出熱帶氣旋警告的情況不算罕見，例如2022年的尼格，當時天文台更需要發出八號烈風或暴風信號。