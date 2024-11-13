桃芝逼近 明最近本港 掛8號波存變數 天兔生成 首度11月四颱共舞

踏入11月，本港仍不斷受颱風威脅。剛送走「銀杏」，又迎來另一熱帶氣旋「桃芝」，亞洲東部、西北太平洋地區更首次同時出現4個風暴「四颱共舞」。天文台表示，強烈熱帶風暴桃芝逐漸靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力今日逐漸增強，並考慮今日下午改掛3號波；預料明日桃芝貼近本港200公里範圍，屆時會視乎風勢和強度，考慮會否改掛更高信號。

天文台表示，與桃芝相關的強風區，今早仍與珠江口保持相當距離，一號戒備信號會至少維持至今日正午12時。不過，隨著桃芝逐漸靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力會在今日稍後逐漸增強，桃芝的外圍雨帶亦會影響沿岸地區。天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。