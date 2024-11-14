桃芝靠近昨晚掛8號波 今日有狂風驟雨

熱帶風暴桃芝穩定地靠近廣東沿岸，預計昨晚至今早於本港以南150至200公里內掠過，離岸及高地達烈風程度，天文台於昨晚11時10分發出8號風球，料至少維持至今早10時；今日稍後風勢逐步緩和，間中有狂風驟雨，初時雨勢有時頗大。展望本周後期驟雨減少，周末期間短暫時間有陽光。 昨日天氣明顯轉差，烏雲密布，不時下著驟雨，市民外出時若沒有帶雨具顯得狼狽。天文台指，昨午桃芝維持熱帶風暴強度並穩定地靠近廣東沿岸，並與東北季候風的共同影響下，本港風力逐漸增強，於昨午2時40分改發3號風球，並於晚11時10分改發8號風球。

天文台指，今日初時離岸及高地達烈風程度。同時受桃芝的外圍雨帶影響，驟雨會增多及有狂風。隨著桃芝在本周後期逐漸遠離並減弱，廣東驟雨減少，天色好轉。而位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔會在未來一兩日大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。 預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，下周中期該區氣溫顯著較涼，亦有幾陣雨，預計下周二至四低見約攝氏20或21度。同時，位於西北太平洋的熱帶氣旋萬宜或在下周初進入南海中北部，與東北季候風共同影響，南海中北部風勢頗大。

副熱帶高壓脊較正常強及偏北 11月接連有熱帶氣旋出現，天文台指，今年11月同時有4個熱帶氣旋在西北太平洋及南海範圍出現，是自1961年有完整紀錄以來首次。主因今年副熱帶高壓脊較正常強，位置亦較偏北，令西北太平洋出現熱帶氣旋，較以往11月出現的地區北，令熱帶氣旋生成後，移向呂宋繼而進入南海。而由於風暴相互之間保持一定距離，使彼此有空間發展，但未至於互相影響的情況，所以個別能維持強度及有一定的發展。