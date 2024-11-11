桃芝颱風｜天文台：今晚10時20分發出一號信號(持續更新)

【17:00更新】天文台表示，熱帶氣旋桃芝已橫過呂宋，即將進入本港800公里範圍。天文台會在今晚10時20分發出一號戒備信號。 明日至周三或改發三號 天文台指，桃芝會在未來一兩日移向廣東西部沿岸至珠江口一帶，在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料該區風勢會逐漸增強及有狂風驟雨，考慮在明日(12日)稍後至星期三(13日)初時發出三號強風信號，又說桃芝在星期四(14日)或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。市民請留意天文台的最新天氣預測。

在下午5時，颱風桃芝集結在馬尼拉之西北偏北約310公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過南海中北部。 桃芝颱風｜今晚8時至午夜12時間發出一號風球 【12:00更新】天文台更新特別天氣提示，指熱帶氣旋桃芝正橫過呂宋，預料會在今晚進入本港800公里範圍。天文台會在今晚8時至午夜12時之間發出一號戒備信號。 天文台提到，桃芝會在未來一兩日移向廣東西部沿岸至珠江口一帶，在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料該區風勢會逐漸增強及有狂風驟雨，天文台會考慮在明日(12日)稍後至星期三(13日)初時發出三號強風信號。桃芝在星期四(14日)或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。市民請留意天文台的最新天氣預測。

正午12時，颱風桃芝集結在馬尼拉之東北偏北約260公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋。 同時，熱帶風暴銀杏集結在西沙以西約130公里，預料向西南移動，時速約15公里，移向越南中部沿岸並消散。 此外，位於雅蒲島附近的低壓區正在發展，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

桃芝颱風｜ 今日稍後至明初發一號信號 【07:58更新】天文台發出特別天氣提示，指根據現時預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋「桃芝」會在今日稍後至明日初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。在上午7時，颱風「桃芝」集結在馬尼拉之東北約250公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋一帶。預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。在東北季候風及桃芝的共同影響下，星期三及星期四本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。

天文台指，東北季候風正影響華南。同時，一道雲帶覆蓋廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲。初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約27度。吹和緩東至東北風，離岸及高地風勢清勁。 天文台展望明部分時間有陽光。隨後一兩日天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。天文台指，隨著熱帶氣旋銀杏今日遠離廣東沿岸並逐漸減弱，今明兩日該區天色好轉。而位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋桃芝會在今日橫過呂宋一帶，隨後進入南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。受桃芝與東北季候風的共同影響，廣東沿岸本週中期天氣漸轉不穩定，風勢增強及有狂風驟雨。此外，位於西北太平洋的一個低壓區會在今明兩日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。